Французская компания Bonduelle официально опровергла сообщения о том, что ее российский офис отправил российским военным несколько тысяч подарочных наборов с пожеланиями победы над Украиной. Что не отменяет связи российского офиса Bonduelle с российскими спецслужбами.
Bonduelle отрицает свою поддержку российской армии
Наступление нового, 2023, года для российского офиса французской компании по производству консервированных овощей совпало со скандалом вокруг возможной поддержки военной агрессии России в Украине. В конце декабря в небольшом паблике российской соцсети «Вконтакте» появилось сообщение, где утверждалось, что компания Bonduelle поздравила 10 тысяч российских военных наборами из нескольких консервных банок и письменным пожеланием побед.
«Дорогой солдат! Поздравляем тебя с Новым годом! Желаем всех благ и скорейшей победы!» - гласила отпечатанная на ксероксе бумага, которую держал в руках мужчина в тельняшке. «Поздравление» прилагалось к набору из нескольких консервных банок с продукцией Bonduelle.
Boycott #Bonduelle pic.twitter.com/BrcUV9lPmO— angry_tweeter00 (@ATweeter00) December 31, 2022
Где и когда была сделана фотография, не уточнялось, но в публикации утверждалось, что речь идет о поздравлениях российских военных, которые находятся в Украине. Там же приводилась цитата, которая якобы принадлежит российскому руководителю Bonduelle Екатерине Елисеевой.
«Каждый боец получит и поздравительную листовку. Искренние пожелания скорейшей победы сейчас не менее важны, чем сам продуктовый набор», - цитировали анонимы Елисееву.
Скриншоты этой публикации были растиражированы некоторыми СМИ, в том числе украинскими изданиями, что привело к волне возмущения и сетевому флешмобу #BoycottBonduelle. Пользователи обвиняют компанию в поддержке военных преступлений Москвы, призывают к бойкоту продукции компании, публикуя консервные банки Bonduelle в мусорных ведрах, или с пропагандистскими логотипами России в поддержку войны в Украине.
I tried to stay away from Bonduelle before due to them operating in Russia, but now after openly supporting the Russian army I will actively encourage others to boycott them as well.— Goodfella (@ray_goodfella) January 1, 2023
Including a picture I made.#BoycottBonduelle #NAFO #RussiaisATerroistState pic.twitter.com/I5HDiYys8l
Измененный логотип французской компании и издевательский слоган - «БонZuelle - кукуруза и горох для кровавых воров».
Where they belong @Bonduelle_Group #BoycottBonduelle pic.twitter.com/Z3dJnyzyBu— Bonkor the Relentless 🇺🇦🇫🇷🇱🇺🇪🇺 (@LuxFella) December 31, 2022
Компания Bonduelle сравнительно оперативно опровергла достоверность данных о раздаче подарков военнослужащим ВС РФ, которые ведут боевые действия на территории Украины.
«Социальные сети распространяют вводящую в заблуждение информацию о нашей деятельности в России. Информация и заявления, приписываемые руководству компании Bonduelle, являются ложными», - сказано в официальном Twitter Bonduelle.
The Bonduelle group denies the information spread about it on Russian social networks. pic.twitter.com/elpXvtOOtC— Bonduelle Group (@Bonduelle_Group) December 31, 2022
При этом в компании подтвердили намерения продолжать работать в России, несмотря на то, что из-за войны, развязанной Кремлем, многие мировые бренды приняли решение покинуть РФ.
«Группа "Бондюэль" продолжает свою деятельность в России с единственной целью - обеспечить доступ населения к основным продуктам питания в России и соседних странах», - сказано в сообщении пресс-службы Bonduelle.
Весной 2022 года, через несколько недель после нападения ВС РФ на Украину, компания уже заявляла, что продолжит свою работу в России.
«Мы работаем в этой стране более 25 лет, у нас работает более 1000 человек, и мы производим на трех наших местных заводах основные продукты питания (включая консервированный горох, кукурузу и фасоль) для российских потребителей, а также для 90 миллионов потребителей в соседних странах (Грузия , Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Средняя Азия)», - объяснялись в Bonduelle несколько месяцев назад.
Тогда в компании утверждали, что с 17 марта 2022 года были приостановлены все инвестиционные проекты в России, вся прибыль от продаж в России будет направлена «на будущее восстановление Украины, не только ее инфраструктуры, но и ее сельскохозяйственных и пищевых экосистем».
Разъяснения и опровержения ложной информации не повлияли на желания многих потребителей продукции Bonduelle заявить о своем бойкоте. Одновременно масла в огонь добавляет ставшая сейчас достоянием широкой общественности информация о том, что шеф российского отделения французской компании Екатерина Елисеева имеет прямое отношение к российским спецслужбам. В начале 90-х топ-менеджер получила высшее образование в Академии ФСБ. О чем она сама рассказывала еще несколько лет назад.
«Екатерина Елисеева хотела стать переводчиком, поэтому решила получить соответствующую специализацию в Академии ФСБ. После окончания института в 1995 году она осталась одна с маленькой дочерью на руках и поняла, что должна обеспечить семье достойную жизнь», - рассказывал в 2019 году Forbes детали биографии госпожи Елисеевой, предваряя ее собственные откровения о себе и своем бизнесе.
До работы в Bonduelle Елисеева работала в России с другими известными мировыми брендами. В том числе с Mars и Danone.
В настоящее время изначальная публикация в соцсети «Вконтакте», которая вызвала скандал и призывы к бойкоту продукции компании Bonduelle, удалена.
Rus.Postimees обратился в Bonduelle за комментариями, но оперативного ответа не последовало.