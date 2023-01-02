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Bonduelle отрицает свою поддержку российской армии

Глава российского офиса компании окончила Академию ФСБ
rus.postimees.ee
Bonduelle отрицает свою поддержку российской армии
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Фото: Regis Duvignau

Французская компания Bonduelle официально опровергла сообщения о том, что ее российский офис отправил российским военным несколько тысяч подарочных наборов с пожеланиями победы над Украиной. Что не отменяет связи российского офиса Bonduelle с российскими спецслужбами.

Наступление нового, 2023, года для российского офиса французской компании по производству консервированных овощей совпало со скандалом вокруг возможной поддержки военной агрессии России в Украине. В конце декабря в небольшом паблике российской соцсети «Вконтакте» появилось сообщение, где утверждалось, что компания Bonduelle поздравила 10 тысяч российских военных наборами из нескольких консервных банок и письменным пожеланием побед.

«Дорогой солдат! Поздравляем тебя с Новым годом! Желаем всех благ и скорейшей победы!» - гласила отпечатанная на ксероксе бумага, которую держал в руках мужчина в тельняшке. «Поздравление» прилагалось к набору из нескольких консервных банок с продукцией Bonduelle.
 

Где и когда была сделана фотография, не уточнялось, но в публикации утверждалось, что речь идет о поздравлениях российских военных, которые находятся в Украине. Там же приводилась цитата, которая якобы принадлежит российскому руководителю Bonduelle Екатерине Елисеевой.

«Каждый боец получит и поздравительную листовку. Искренние пожелания скорейшей победы сейчас не менее важны, чем сам продуктовый набор», - цитировали анонимы Елисееву.

Скриншоты этой публикации были растиражированы некоторыми СМИ, в том числе украинскими изданиями, что привело к волне возмущения и сетевому флешмобу #BoycottBonduelle. Пользователи обвиняют компанию в поддержке военных преступлений Москвы, призывают к бойкоту продукции компании, публикуя консервные банки Bonduelle в мусорных ведрах, или с пропагандистскими логотипами России в поддержку войны в Украине.

Измененный логотип французской компании и издевательский слоган - «БонZuelle - кукуруза и горох для кровавых воров».

Компания Bonduelle сравнительно оперативно опровергла достоверность данных о раздаче подарков военнослужащим ВС РФ, которые ведут боевые действия на территории Украины.

«Социальные сети распространяют вводящую в заблуждение информацию о нашей деятельности в России. Информация и заявления, приписываемые руководству компании Bonduelle, являются ложными», - сказано в официальном Twitter Bonduelle.

При этом в компании подтвердили намерения продолжать работать в России, несмотря на то, что из-за войны, развязанной Кремлем, многие мировые бренды приняли решение покинуть РФ.

«Группа "Бондюэль" продолжает свою деятельность в России с единственной целью - обеспечить доступ населения к основным продуктам питания в России и соседних странах», - сказано в сообщении пресс-службы Bonduelle.

Весной 2022 года, через несколько недель после нападения ВС РФ на Украину, компания уже заявляла, что продолжит свою работу в России.

«Мы работаем в этой стране более 25 лет, у нас работает более 1000 человек, и мы производим на трех наших местных заводах основные продукты питания (включая консервированный горох, кукурузу и фасоль) для российских потребителей, а также для 90 миллионов потребителей в соседних странах (Грузия , Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Средняя Азия)», - объяснялись в Bonduelle несколько месяцев назад.

Тогда в компании утверждали, что с 17 марта 2022 года были приостановлены все инвестиционные проекты в России, вся прибыль от продаж в России будет направлена «на будущее восстановление Украины, не только ее инфраструктуры, но и ее сельскохозяйственных и пищевых экосистем».

Разъяснения и опровержения ложной информации не повлияли на желания многих потребителей продукции Bonduelle заявить о своем бойкоте. Одновременно масла в огонь добавляет ставшая сейчас достоянием широкой общественности информация о том, что шеф российского отделения французской компании Екатерина Елисеева имеет прямое отношение к российским спецслужбам. В начале 90-х топ-менеджер получила высшее образование в Академии ФСБ. О чем она сама рассказывала еще несколько лет назад.

«Екатерина Елисеева хотела стать переводчиком, поэтому решила получить соответствующую специализацию в Академии ФСБ. После окончания института в 1995 году она осталась одна с маленькой дочерью на руках и поняла, что должна обеспечить семье достойную жизнь», - рассказывал в 2019 году Forbes детали биографии госпожи Елисеевой, предваряя ее собственные откровения о себе и своем бизнесе.

До работы в Bonduelle Елисеева работала в России с другими известными мировыми брендами. В том числе с Mars и Danone.

В настоящее время изначальная публикация в соцсети «Вконтакте», которая вызвала скандал и призывы к бойкоту продукции компании Bonduelle, удалена.

Rus.Postimees обратился в Bonduelle за комментариями, но оперативного ответа не последовало.

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