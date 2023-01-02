Bonduelle отрицает свою поддержку российской армии

«Мы работаем в этой стране более 25 лет, у нас работает более 1000 человек, и мы производим на трех наших местных заводах основные продукты питания (включая консервированный горох, кукурузу и фасоль) для российских потребителей, а также для 90 миллионов потребителей в соседних странах (Грузия , Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Средняя Азия)», - объяснялись в Bonduelle несколько месяцев назад.



Тогда в компании утверждали, что с 17 марта 2022 года были приостановлены все инвестиционные проекты в России, вся прибыль от продаж в России будет направлена «на будущее восстановление Украины, не только ее инфраструктуры, но и ее сельскохозяйственных и пищевых экосистем».