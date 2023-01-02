Некоторые опытные водители ездят по давно знакомым дорогам по привычке, а не по знакам дорожного движения. На одном из таких проблемных перекрестков, где часто случаются нарушения, полицейские недавно провели рейд. Результаты оказались неутешительными.
Привычка vs знаки ⟩ На проблемном перекрестке водители всего за час десятки раз нарушили ПДД
На проблемном перекрестке водители всего за час десятки раз нарушили ПДД
В четверг, 29 декабря, в течении пятидесяти минут патрульные полицейские Нарвского отделения полиции наблюдали за движением на перекрестке улиц Кересе и Кренгольми в Нарве. Причиной этого стали многочисленные нарушения правил дорожного движения. В четверг их было зафиксировано 28.
«Многие водители ездят по привычке, а не по знакам. В случае нарушения полицейские выдавали водителю инфолисток, в котором было написано, что означает конкретный знак, и в каком направлении можно ехать. Полиция просит водителей быть внимательнее и не создавать опасных ситуаций на перекрестке», - призвали в Нарвском отделении полиции.