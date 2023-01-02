СЦЕНАРИИ ⟩ Кто и как будет решать судьбу Эстонии после мартовских выборов?

Наступивший 2023 год является для Эстонии годом парламентских выборов, до которых остается чуть более двух месяцев. С осени 2022 года большинство экспертов стали сходиться во мнении, что эти выборы станут сражением флагманов либеральных и консервативных сил в эстонской политике, Партии реформ во главе с Каей Каллас и EKRE во главе с Мартином Хельме.

На фоне таких прогнозов едва ли не самой главной интригой предстоящих выборов стал вопрос, сохранит ли после них Каллас премьерский пост, или же ей придется уступить его Хельме. Правда, лидер центристов Юри Ратас как раз осенью дал понять, что склонен различать в случаях особого ожесточения полемики между реформистами и EKRE признаки постановочности, и заявил, что Центристская партия тоже смотрит на грядущие выборы с прицелом получить пост премьера. Результаты соцопросов подтверждают, что такие ожидания центристов выглядят завышенными, но при этом круг реальных кандидатов на премьерский пост очерчивается все-таки именно тремя фигурами, включая и Ратаса, в то время как лидерам социал-демократов, «Отечества» и «Ээсти 200» доступа в него нет.