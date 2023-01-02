Предвыборные настроения избирателей в Эстонии пока выглядят так, что на премьерское кресло имеют шансы только два очевидных кандидата, к которым может добавиться пока не самый очевидный третий. При этом только при сохранении премьерского поста за Каей Каллас можно представить несколько вариантов новой правящей коалиции. Для Марта Хельме или даже Юри Ратаса выбор коалиционных партнеров оказался бы предельно узким, пишет журналист Павел Соболев.
СЦЕНАРИИ ⟩ Кто и как будет решать судьбу Эстонии после мартовских выборов?
Наступивший 2023 год является для Эстонии годом парламентских выборов, до которых остается чуть более двух месяцев. С осени 2022 года большинство экспертов стали сходиться во мнении, что эти выборы станут сражением флагманов либеральных и консервативных сил в эстонской политике, Партии реформ во главе с Каей Каллас и EKRE во главе с Мартином Хельме.
На фоне таких прогнозов едва ли не самой главной интригой предстоящих выборов стал вопрос, сохранит ли после них Каллас премьерский пост, или же ей придется уступить его Хельме. Правда, лидер центристов Юри Ратас как раз осенью дал понять, что склонен различать в случаях особого ожесточения полемики между реформистами и EKRE признаки постановочности, и заявил, что Центристская партия тоже смотрит на грядущие выборы с прицелом получить пост премьера. Результаты соцопросов подтверждают, что такие ожидания центристов выглядят завышенными, но при этом круг реальных кандидатов на премьерский пост очерчивается все-таки именно тремя фигурами, включая и Ратаса, в то время как лидерам социал-демократов, «Отечества» и «Ээсти 200» доступа в него нет.
Главным фаворитом остается все-таки стоящая во главе действующей правящей коалиции Партия реформ. При этом с учетом высокой вероятности появления среди парламентских партий «Ээсти 200», можно сказать, что даже суммарное получение нынешними коалиционными партиями большинства в парламенте вовсе не гарантировало бы сохранение правящего союза в его нынешнем составе. В то же время в случае победы на выборах EKRE трудно представить себе какую-то иную коалицию с рулевым Мартином Хельме, кроме той, в которой EKRE уже приходилось работать в правительстве (правда, тогда на позиции не «старшего», а «среднего» брата). В случае же гипотетического триумфа на выборах центристов, новое правительство Юри Ратаса тоже будет очень трудно представить без EKRE.
Кая Каллас может расширить коалицию до четырех партий
В условиях победы на выборах Партии реформ можно представить себе несколько конфигураций новой коалиции. Самый напрашивающийся вариант - продолжение управления Эстонией тройственным союзом реформистов, отечественников и соцдемов. До сих пор этот союз цементировался внешнеполитическим и «оборонным» единством, а именно - общей убежденностью трех партий в необходимости максимальной поддержки Украины и увеличения расходов на нужды безопасности Эстонии. Главные же риски, чреватые распадом коалиций с участием представителей ярко выраженного и правого, и левого крыла, всегда касаются вопросов социальной сферы. Желание превентивно снизить такие риски может вызвать у реформистов соблазн сделать новую коалицию менее «полярной».
Решению такой задачи может быть подчинено вовлечение в коалицию «Ээсти 200», чьи внешнеполитические установки вполне созвучны реформистским. Если заменить этой партией в коалиции социал-демократов, Эстония получила бы вполне «логичное» правое правительство, если же взять «Ээсти 200» на позицию «Отечества», Эстония получила бы «социально ориентированную» коалицию, с чем у реформистов тоже не может быть непримиримых противоречий.
Также вполне можно предположить формирование правительства с участием четырех партий. Такой шаг делал бы правительство устойчивее, поскольку возможный демарш в сложный момент одного из «младших» партнеров не влек бы за собой ситуации «правительства меньшинства». Кроме того, реформистам может показаться выгодным привлечь в правительство «Отечество» даже в той ситуации, когда коалиция будет выглядеть возможной и без них, - просто ради того, чтобы все приверженцы консервативного мировоззрения в Эстонии не ощущали себя «чужими» по отношению к госаппарату.
Довольно трудно представить себе новую коалицию реформистов и центристов. Может показаться, что Кае Каллас никак не захочется наступать на старые грабли, при этом нельзя забыть, что между ней и Юри Ратасом в последние месяцы возникло и сильное личное напряжение. В то же время никак нельзя исключить вероятности того, что избиратели на выборах предпочтут голосовать именно за трех главных «титанов» эстонской политики, в результате чего поддержка «Отечества», соцдемов и «Ээсти 200» окажется очень скромной. Если реформисты почувствуют, что предложение центристам о вхождении в правительство станет единственным шансом оставить вне правительства EKRE, такое предложение может быть сделано.
В качестве «партии премьера» EKRE пришлось бы смягчить риторику
Мартин Хельме давно уже дал понять, что в качестве партнеров EKRE в новом правительстве ему проще всего представить те партии, с которыми EKRE уже входила в коалицию. Сейчас кажется даже более проблематичным восстановление доверия к EKRE у «Отечества», поскольку с начала агрессии России против Украины «Отечество» часто подвергало EKRE резкой критике за шокирующие комментарии некоторых видных политиков EKRE как по поводу украинских беженцев, так и по поводу того, что Эстонии не нужно поддерживать какую-то сторону в «межславянском» конфликте.
С другой стороны, поменяв свой статус с оппозиционной партии на статус «партии премьер-министра», EKRE, скорее всего, сделалась бы куда менее эксцентричной и куда более дисциплинированной, так что «Отечество», получив определенные гарантии, запросто может различить в EKRE уместного для себя партнера.
Наверное, в случае получения от EKRE обещаний вести себя немного сдержаннее, стать участниками правительства Марта Хельме могут согласиться и центристы. Опять-таки с начала агрессии России против Украины Центристская партия столкнулась с серьезным снижением поддержки от русскоязычных избирателей.
Возможно, как раз коалиция с EKRE могла бы показаться руководству центристов способом вернуть - с прицелом на будущее - этот подрастраченный электоральный актив, поскольку для многих русских избирателей центристов весьма близки взгляды EKRE по темам ЛГБТ-сообщества или «зеленого поворота». В любом случае, кроме центристов и «Отечества», больше никакие эстонские партии вступающими в коалицию с EKRE представить сейчас невозможно.
У Ратаса нет шансов сформировать свое правительство без EKRE
Если же допустить сенсацию в виде победы на выборах центристов, то EKRE тоже кажется самым вероятным «первым выбором» Юри Ратаса для запуска коалиционных переговоров. СДП явно не получит на выборах в Рийгикогу такого результата, что позволил бы повторить на Тоомпеа ту коалицию, что есть сейчас в Таллинне, для «Ээсти 200», вероятно, центристы лишь чуть менее токсичны, чем EKRE, реформисты при большой нужде могли бы взять центристов в свое правительство, но точно не пойдут сами в правительство Ратаса, предпочтя такому варианту работу в оппозиции. Поэтому не получается вообразить никакой другой новой коалиции под предводительством Ратаса, кроме толком не забытой старой - из центристов, EKRE и «Отечества». В случае же очень сильного выступления на выборах и EKRE, и центристов, «услуги» отечественников при формировании коалиции - что Ратасом, что Хельме - могут оказаться и необязательными.
При этом участники гонки пока кажутся не слишком-то спешащими детально ознакомить избирателей со своими программами. До выборов осталось всего два месяца, но на сайтах ведущих партий какие-то важные предвыборные обещания можно найти в сообщениях в лентах новостей, а более-менее четко структурированный и заметный отдельный раздел уже предложили разве что реформисты. Наверняка ближе к марту эта ситуация будет меняться, но пока она выглядит так, что в этот раз - на фоне драматичного исторического момента - эстонские партии собрались бороться за кресла в Рийгикогу не столько программами, сколько брендами и формальной принадлежностью к той или иной идеологии.