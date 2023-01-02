МВФ: бедности будет больше, но раздавать компенсации всем подряд нельзя

Отмечается резкое повышение стоимости угля и нефти. Высокие цены на энергоресурсы в текущем году повысили стоимость жизни среднего европейского домашнего хозяйства примерно на 7% по сравнению с началом 2021 года, усиливая инфляционное давление. Следствием сдерживания цен в Европе станут еще более высокие цены на газ и трудности в других странах, тогда как положение внутренних потребителей существенно не улучшится.

Правительства раздают деньги всем подряд

Заместитель директора Европейского департамента МВФ Ойя Челасун отмечает, что до сих пор европейские правительства использовали разные меры для уменьшения влияния высоких цен на энергоресурсы и в целом для сдерживания цен. В некоторых странах расходы на эти меры превысят 1,5 процента ВВП только в течение первого года. Более половина этой суммы приходится на очень дорогостоящие неадресные меры. Почти во всех странах (включая Австрию, Германию, Испанию, Италию, Португалию, Соединенное Королевство и Францию) введены ценовые потолки на розничные цены на энергоресурсы или снижены сборы, тарифы и налоги. Большинство мер предполагались как временные, но во многих странах они уже были продлены, расширены или было сделано и то, и другое.