Международный валютный фонд опубликовал годовой отчет за 2022 год с говорящим названием «Один кризис за другим». Аналитики фонда прогнозируют серьезный рост бедности в 2023 году в отдельных регионах. Нынешняя ситуация в мировой экономике может обратить вспять десятилетия повышения уровня жизни.
МВФ: бедности будет больше, но раздавать компенсации всем подряд нельзя
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в отчете-2022 отмечает, что мировая экономика сегодня проходит самое серьезное испытание со времен Второй мировой войны. Весь прошедший год продолжающаяся пандемия приводила к огромным потерям в экономике, оказывая влияние на жизни людей во всем мире. Как только мир стал восстанавливаться после пандемии, он столкнулся со вторым потрясением — вторжением России в Украину. Миллионы беженцев покинули зону военных действий. Еще миллионы людей остаются внутренне перемещенными лицами. Стали быстро расти цены на продовольствие и энергоносители, подстегивая инфляцию, а рост инфляции сильнее всего бьет по наиболее уязвимым слоям населения.
Мир может разделиться на нищих и богатых
Согласно аналитике специалистов МВФ, резко возрос риск разделения мира на экономические блоки. Нынешняя ситуация в мировой экономике может обратить вспять десятилетия повышения уровня жизни, но сейчас правительства рискуют только ухудшить энергетический кризис, пытаясь сдерживать повышение цен.
По мере того, как Европа приближалась к зимним холодам, перед правительствами встали непростые задачи выбора политики, поскольку они стремятся защитить потребителей от стремительного увеличения счетов за электроэнергию и топливо в условиях очень высокой инфляции. Оптовые цены на природный газ летом 2022 года были в среднем в 7 раз выше, чем в начале 2021 года. Хотя они уже снизились с пикового уровня в конце лета, но остаются намного выше уровня начала 2021 года и могут снова повыситься в преддверии зимы 2023–2024 годов.
Отмечается резкое повышение стоимости угля и нефти. Высокие цены на энергоресурсы в текущем году повысили стоимость жизни среднего европейского домашнего хозяйства примерно на 7% по сравнению с началом 2021 года, усиливая инфляционное давление. Следствием сдерживания цен в Европе станут еще более высокие цены на газ и трудности в других странах, тогда как положение внутренних потребителей существенно не улучшится.
Правительства раздают деньги всем подряд
Заместитель директора Европейского департамента МВФ Ойя Челасун отмечает, что до сих пор европейские правительства использовали разные меры для уменьшения влияния высоких цен на энергоресурсы и в целом для сдерживания цен. В некоторых странах расходы на эти меры превысят 1,5 процента ВВП только в течение первого года. Более половина этой суммы приходится на очень дорогостоящие неадресные меры. Почти во всех странах (включая Австрию, Германию, Испанию, Италию, Португалию, Соединенное Королевство и Францию) введены ценовые потолки на розничные цены на энергоресурсы или снижены сборы, тарифы и налоги. Большинство мер предполагались как временные, но во многих странах они уже были продлены, расширены или было сделано и то, и другое.
В некоторых странах также приняты всеобщие меры, распространяющиеся на домашние хозяйства как с низким доходом, так с высоким доходом, включая топливные субсидии и энергетические купоны для всего населения. В странах, где ранее сильно регулировались розничные тарифы (Венгрия, Мальта), по-прежнему ограничивается или полностью исключается влияние роста цен на потребителей.
Помощь домашним хозяйствам в покрытии растущих цен на энергоресурсы способствует повышению общего спроса на товары и услуги, поэтому затрудняет борьбу с инфляцией. Универсальные программы сдерживания роста цен и другие формы неадресной поддержки, предоставляемой всем домашним хозяйствам, как правило, сильнее увеличивают совокупный спрос и инфляция только разгоняется.
Снизить инфляцию можно, только сократив помощь
Вместо того, чтобы стремиться к подавлению воздействия оптовых цен на розничные за счет верхних ограничений цен, возмещений, снижения налогов и иных подобных мер. В идеале правительствам следует проводить выплаты самым уязвимым домашним хозяйствам, то есть поддержка домашних хозяйств должна быть устроена таким образом, чтобы льготы постепенно сходили на нет при более высоких уровнях дохода.
Государство может также платить пользователям за уменьшение потребления энергии или его смещение на то время суток, когда производится больше электроэнергии из возобновляемых источников и меньше используется газ. Применяемые меры должны создавать сильные стимулы для экономии энергии и отказа от ископаемых видов топлива, одновременно сдерживая бюджетные затраты.
Директор Департамента по бюджетным вопросам МВФ Витор Гаспар в своем анализе состояния государственных долгов пишет, что в этой сфере правительства столкнутся с трудностями. В случае дальнейшего ухудшения перспектив экономики и продолжения роста стоимости заимствований управлять громадными государственными задолженностями будет все труднее. В этих условиях правительствам следует принять бюджетные стратегии, которые будут снижать инфляцию.
Из-за войны Центральная Азия будет быстро беднеть
Помимо вызванной пандемией дестабилизации занятости и потери доходов, оказавших наиболее серьезное влияние на бедное население, война России в Украине и кризис стоимости жизни, вероятно, затормозят процесс сокращения бедности на Кавказе и в Центральной Азии.
Аналитики МВФ отмечают, что изначально ожидали, что война России в Украине окажет бесспорно негативное воздействие на страны Кавказа и Центральной Азии. В ближайшие годы около миллиона человек в регионе могут пополнить число бедных. На долю беднейших людей в беднейших странах выпадут самые тяжелые испытания, связанные с войной.
Еще до войны инфляция в Центральной Азии росла. Однако, учитывая оказываемое войной влияние на мировые цены на продовольствие и энергоносители, прогноз инфляции усугубился. Высокие цены на продовольствие особенно затрагивают малоимущие семьи, которые имеют низкий уровень сбережений и тратят бóльшую долю своих доходов — от 60 до 70 процентов — на продукты питания.
На денежные переводы приходится от 10 до 30 % ВВП в Армении, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Россия является важнейшим источником денежных переводов для большинства этих стран. Война обернется долговременными изменениями миграционных моделей и сокращением денежных переводов из России. Падение может оказаться значительным, учитывая прогнозируемый спад ВВП России, а это окажет глубокое воздействие на многие семьи, для которых они служат источником поддержки доходов.