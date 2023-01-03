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Политолог Пеэтер Тайм: больше всего Путин боится повторить судьбу Каддафи

Павел Соболев
, журналист
Политолог Пеэтер Тайм: больше всего Путин боится повторить судьбу Каддафи
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  • Китай не собирается атаковать Тайвань, но старается пугать Запад такой возможностью
  • Путинские бомбы на востоке Украины убивали и украинских патриотов, и путинистов
  • Кадры расправы над Каддафи кардинально изменили психику Путина

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, политолог Пеэтер Тайм среди прочего ответил на вопросы, касающиеся намерений Японии пригласить Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиме, а также возможности предоставления Владимиру Путину иммунитета от международного судебного преследования.

- Японское издание Nikkei сообщило, что Япония намерена пригласить Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиме в мае. Токио считает, что в случае начала конфликта в Тайване Китаю необходимо будет дать оперативный и жесткий ответ совместно с США и Европой, как это было сделано в отношении Москвы после вторжения России в Украину. Недавно могло показаться, что угроза Тайваню отвлекает западное сообщество от помощи Украине. Сейчас, кажется, украинский и тайваньский вопрос рассматриваются Западом в одном узле?

- Трудно сказать, может ли рассматривать Запад ситуацию вокруг Тайваня в прямой увязке с Украиной, но у меня все разговоры о возможной угрозе для Тайваня вызывают очень сильную ассоциацию с тем, что говорится сейчас об угрозе новой атаки на Украину с территории Беларуси. Как минимум четыре последних месяца все военные аналитики постоянно обсуждают эту тему.

Очень многие эксперты приходят к выводу, что Россия при поддержке Беларуси создает иллюзию скорого такого нападения ради того, чтобы заставлять Украину держать очень большое количество сил на своей северной границе. Которые были бы очень полезны Украине на фронтах в восточной и южной части страны.

У меня возникает ощущение, что все показные приготовления Китая к возможному нападению на Тайвань делаются прежде всего ради того, чтобы просто держать Запад в напряжении. Чтобы США, Канада, Западная Европа и Япония не могли расслабиться. Нельзя точно сказать, зачем Китаю это нужно, но очень заметно, что Китаю очень важно постоянно быть в игре.

Так ли уж нужен Китаю этот сравнительно небольшой остров? Думаю, на этот счет можно как следует подискутировать, но совершенно очевидно, что Китай пользуется своими притязаниями на Тайвань в целях постоянного напоминания Западу о себе. Но мне кажется, что реальный уровень готовности Китая напасть на Тайвань был очень четко продемонстрирован во время прилета туда спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай грозил невероятными военными мерами в случае, если такой визит состоится, но он состоялся, и Пекин ничего не сделал. И сейчас эта тишина сохраняется.

Поэтому мне происходящее вокруг Тайваня кажется в большей степени игрой, но Япония в этой игре, конечно, участвует. А теперь давайте вспомним о том, что после начала войны стал активно обсуждаться вопрос, не закончится ли для России эта война тем, что все имеющие к России территориальные претензии страны станут забирать себе обратно определенные территории. Германия - Калининградскую область, Эстония - Печоры, Финляндия - Карелию, Япония - Курильские острова.

Подавляющее большинство аналитиков высказывало мнение, что такого не произойдет, потому что цивилизованные демократические страны так не мыслят, им не нужен это передел границ. Но что-то мне подсказывает, что Япония в этом ряду - исключение, что Япония всерьез рассчитывает вернуть Курилы.

Всем понятно, что это станет возможным только в случае полного военного поражения России в конфликте с Украиной. Но и в случае такого поражения у Токио не будет гарантий, что Китай не начнет мешать возвращению Курильских островов Японии. Это тоже очень важный момент, и японские власти сейчас думают и об этом.

- Данные нового соцопроса, проведенного в Украине, показали, что подавляющее большинство украинцев не готово менять территории на мир. 85 процентов жителей Украины считают недопустимыми какие-либо территориальные уступки, причем этот показатель выше восьмидесяти процентов и в восточной части Украины, где люди особенно сильно страдают от войны...

- Вчера я увидел один видеоролик, представлявший из себя фрагмент передачи французского телевидения в прямом эфире. В рамках этого политического ток-шоу делались прямые включения картинки из Украины. Во Франции ведущий программы сидел в роскошной студии, а французский корреспондент выходил в прямой эфир из Украины с комментариями, при этом его изображение выводилось на большой экран. И вот во время такого включения за спиной этого корреспондента прогремел сильный взрыв...

- Это было попадание российской ракеты в ледовый дворец близ Краматорска, где базируется хоккейная команда «Донбасс»…

- Вполне возможно. Любой такой взрыв, будь это попадание в гостиницу, в больницу, хоть в забор украинской военнной части, оказывает очень сильное влияние на западную аудиторию. Очень важно, чтобы западные СМИ показывали такие вещи. Под влиянием этих шокирующих кадров будет формироваться общественное мнение в западных странах.

Мы ведь знаем, что в США находятся влиятельные трамписты, которые говорят, что Капитолий стал Центробанком Украины. Намекая на то, что, мол, Вашингтон слишком много тратит на поддержку Киева в войне. Однако Западу нужно постоянно напоминать, что если не помогать сегодня Украине в войне с Россией, то завтра Россия придет с войной в западные страны.

По-моему, уже 25 февраля я написал в фейсбуке, что если Россия начнет воевать против Эстонии, прилетевший в ласнамяэскую девятиэтажку российский снаряд может убить и эстонца, и такого русского, который поддерживал Путина. С начала войны примерно это и происходит на востоке Украины, поскольку Россия начала бить по таким городам, в которых было очень много пророссийского населения.

То есть под российскими бомбежками стали гибнуть и такие люди, которые до начала войны активно поддерживали Россию, даже говорили, что они хотят в Россию. То, что их стал убивать Путин, самый главный россиянин, только удваивает их шок от происходящего.

Очень важно, чтобы в западных странах видели такие удары, видели их последствия. Люди будут понимать, что ни в коем случае нельзя поддаваться такому террору, что нужно продолжать поддерживать Украину.

- Второго января цена на природный газ в Европе упала до самого низкого уровня с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, снизившись почти в пять раз по сравнению с показателями августа. Впереди еще два зимних месяца, но, похоже, расчет Кремля на сверхдорогой газ и приползающую к России на коленях Европу совсем не оправдался. Как будет реагировать на такую ситуацию Кремль? Снова вспомнит о ядерной дубинке, которую, кажется, на Западе совсем перестали бояться?

- Я абсолютно уверен, что в ночных кошмарах к Путину приходят вовсе не убитые украинским ударом шестьсот российских мобилизованных в Макеевке. Путину наплевать на своих солдат. В ночных кошмарах он видит, как нефть и газ становятся все дешевле и дешевле. Он мечтает о том, чтобы нефть и газ были очень дорогими, это позволило ему все сильнее обогащаться и смотреть, как в Европе люди умирают от голода и холода, как у европейцев не находится бензина для своих «Бентли».

Я поддерживаю тех политиков, которые настаивают, что снижение цен на энергоносители является ключом к ослаблению Путина. Это снижение эффективнее всего обеспечивает растрату Россией своей военной мощи.

- Еще одним ночным кошмаром Путина может быть скамья подсудимых в Международном трибунале…

- Нет, я думаю, главным его кошмаром является черенок лопаты, он видит его не только по ночам, а 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Поведение и политический курс Путина кардинально изменились с того момента, когда он увидел, что при помощи черенка лопаты сделали с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Это абсолютно изменило психотип Путина, и теперь он сильнее всего боится того, что с ним случится такая же вещь, которая случилась с Каддафи.

- Но вот британский прокурор Джефри Найс, который сотрудничал с Международным трибуналом по бывшей Югославии, выразил в интервью Би-би-си опасения, что Владимир Путин может получить иммунитет от судебного преследования в рамках сделки по окончанию войны в Украине. Может ли мировое сообщество в какой-то момент предложить Путину иммунитет, или все-таки трибунал над Путиным - хотя бы заочный — неизбежен?

- Думаю, главный вопрос не в том, когда и кто однажды придет арестовывать Путина. Важнее то, какие процессы будут наблюдаться в целом в России, когда режим Путина рухнет.

Мы должны все-таки допускать и вероятность того, что черенок в Путина будет засовывать именно русский народ. В то же время у меня есть сомнения, что русский народ готов сделать это. Меня поразили те видео, снятые в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге и Москве, на которых людей, просто встречающих Новый год, на улицах винтит полиция. Одних винтит, другие это снимают.

То есть это не такая ситуация, когда кто-то стоит с антивоенным плакатом, его арестовывают, а другие люди снимают арест на камеру, потому что они не поддерживают этот протест и считают протестующего дурачком. Это выглядит хотя бы логично.

Но тут не было ничего подобного. Людей арестовывали просто так, а другие люди вместо того, чтобы как-то постараться отбить тех, кого забирает полиция, просто снимали это на телефоны. Хотя сами могли оказаться именно в роли тех, кого забирают.

Это произвело на меня очень гнетущее впечатление. Эта покорность россиян заставляет меня опасаться, что черенок Путина так и не дождется. С другой стороны, мы знаем, что русский бунт не только беспощаден, но и возникает очень неожиданно.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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