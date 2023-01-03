Политолог Пеэтер Тайм: больше всего Путин боится повторить судьбу Каддафи

По-моему, уже 25 февраля я написал в фейсбуке, что если Россия начнет воевать против Эстонии, прилетевший в ласнамяэскую девятиэтажку российский снаряд может убить и эстонца, и такого русского, который поддерживал Путина. С начала войны примерно это и происходит на востоке Украины, поскольку Россия начала бить по таким городам, в которых было очень много пророссийского населения.

То есть под российскими бомбежками стали гибнуть и такие люди, которые до начала войны активно поддерживали Россию, даже говорили, что они хотят в Россию. То, что их стал убивать Путин, самый главный россиянин, только удваивает их шок от происходящего.

Очень важно, чтобы в западных странах видели такие удары, видели их последствия. Люди будут понимать, что ни в коем случае нельзя поддаваться такому террору, что нужно продолжать поддерживать Украину.

- Второго января цена на природный газ в Европе упала до самого низкого уровня с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, снизившись почти в пять раз по сравнению с показателями августа. Впереди еще два зимних месяца, но, похоже, расчет Кремля на сверхдорогой газ и приползающую к России на коленях Европу совсем не оправдался. Как будет реагировать на такую ситуацию Кремль? Снова вспомнит о ядерной дубинке, которую, кажется, на Западе совсем перестали бояться?