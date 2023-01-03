В студии Postimees политолог Пеэтер Тайм: может ли иммунитет Путина от суда стать предметом сделки России с Западом?

- Японское издание Nikkei сообщило, что Япония намерена пригласить Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиме в мае. Токио считает, что в случае начала конфликта в Тайване Китаю необходимо будет дать оперативный и жесткий ответ совместно с США и Европой, как это было сделано в отношении Москвы после вторжения России в Украину. Недавно могло показаться, что угроза Тайваню отвлекает западное сообщество от помощи Украине. Сейчас, кажется, украинский и тайваньский вопрос рассматриваются Западом в одном узле? Помощь Украине выглядит уже не препятствием, а залогом к тому, чтобы защитить Тайвань?

- Данные нового соцопроса, проведенного в Украине, показали, что подавляющее большинство украинцев не готово менять территории на мир. 85 процентов жителей Украины считают недопустимыми какие-либо территориальные уступки. Можно сказать, что террор против мирного населения Украины, удары по энергетическим и другим гражданским объектам не принесли Кремлю никакого результата? Надежды на то, что народ, уставший от террора, от жизни под снарядами, без света и отопления, попросит власть и военных стать поуступчивее, не оправдались?

- Второго января цена на природный газ в Европе упала до самого низкого уровня с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, снизившись почти в пять раз по сравнению с показателями августа. Впереди еще два зимних месяца, но, похоже, расчет Кремля на сверхдорогой газ и приползающую к России на коленях Европу совсем не оправдался. Как будет реагировать на такую ситуацию Кремль? Снова вспомнит о ядерной дубинке, которую, кажется, на Западе совсем перестали бояться?