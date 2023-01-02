Сегодня, 2 января, жители Кохтла-Ярве стали массово жаловаться на резкое подорожание проезда в общественном транспорте. Как оказалось, на самом деле цена билетов не изменилась.
Ошибочка вышла ⟩ Цена резко выросла: в Кохтла-Ярве людей шокировала стоимость проезда в общественном транспорте
Для жителей Кохтла-Ярве неприятным сюрпризом стало резкое подорожание проезда на общественном транспорте: вместо привычных 1.10 евро валидатор снимал за проезд два евро. «Узнал о подорожании от знакомых, которые сегодня утром были вынуждены воспользоваться автобусом. Почему о таком существенном изменении цен никто не сообщил горожанам?» - возмущается местный житель Андрей.
В местной городской группе в Facebook также с самого утра появляются посты, в которых жители негодуют из-за нового прейскуранта в общественном транспорте: никто к таким расценкам готов не был.
Цены остались прежними
В Кохтла-Ярвеской горуправе заявили, что на самом деле стоимость проезда не изменилась. «По не установленной на данный момент причине оператор билетной системы с 1 января повысил стоимость билета на проезд в общественном транспорте города до двух евро. О проблеме было сообщено фирме-перевозчику AS ATKO Grupp, и сегодня утром в 8:57 в валидаторах уже была восстановлена действующая стоимость билета», - заверили в горуправе.
Согласно договору, стоимость билета на общественном транспорте составляет 1,10 евро при покупке за наличные (1 евро при валидировании). «Решение о повышении цены билета может принять только Городское собрание. Такого решения Городское собрание не принимало, - уточняется в официальном заявлении Кохтла-Ярвеской горуправы. - Фирма-перевозчик не имеет права продавать билеты дороже установленной стоимости и менять стоимость билета в одностороннем порядке. Пассажир имеет право требовать продать ему билет по действующей цене».
В управе подчеркнули, что если перевозчик не может по технической причине продать билет по действующей стоимости, пассажир имеет право на бесплатный проезд.
Пассажирам, которые купили билеты по завышенной цене, разница будет компенсирована позже. Как именно это будет сделано, пока неизвестно.