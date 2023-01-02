Ошибочка вышла ⟩ Цена резко выросла: в Кохтла-Ярве людей шокировала стоимость проезда в общественном транспорте

Для жителей Кохтла-Ярве неприятным сюрпризом стало резкое подорожание проезда на общественном транспорте: вместо привычных 1.10 евро валидатор снимал за проезд два евро. «Узнал о подорожании от знакомых, которые сегодня утром были вынуждены воспользоваться автобусом. Почему о таком существенном изменении цен никто не сообщил горожанам?» - возмущается местный житель Андрей.

В местной городской группе в Facebook также с самого утра появляются посты, в которых жители негодуют из-за нового прейскуранта в общественном транспорте: никто к таким расценкам готов не был.

Цены остались прежними

В Кохтла-Ярвеской горуправе заявили, что на самом деле стоимость проезда не изменилась. «По не установленной на данный момент причине оператор билетной системы с 1 января повысил стоимость билета на проезд в общественном транспорте города до двух евро. О проблеме было сообщено фирме-перевозчику AS ATKO Grupp, и сегодня утром в 8:57 в валидаторах уже была восстановлена действующая стоимость билета», - заверили в горуправе.

Согласно договору, стоимость билета на общественном транспорте составляет 1,10 евро при покупке за наличные (1 евро при валидировании). «Решение о повышении цены билета может принять только Городское собрание. Такого решения Городское собрание не принимало, - уточняется в официальном заявлении Кохтла-Ярвеской горуправы. - Фирма-перевозчик не имеет права продавать билеты дороже установленной стоимости и менять стоимость билета в одностороннем порядке. Пассажир имеет право требовать продать ему билет по действующей цене».

В управе подчеркнули, что если перевозчик не может по технической причине продать билет по действующей стоимости, пассажир имеет право на бесплатный проезд.