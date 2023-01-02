21 января в ходе торжественной церемонии титул «Зеленой столицы Европы» будет передан Таллинну еврокомиссаром по вопросам окружающей среды Виргиниюсом Синкявичусом и мэром Гренобля Эриком Пьолле. Накануне этого события, 20 января, состоится конференция на тему экологичного городского управления, главным спикером которой заявлен бывший еврокомиссар по вопросам климата Конни Хедегорд.
«Зеленая столица Европы» 2023: в Таллинне поменяются и улицы, и мышление горожан, пообещал мэр города
«Титул Зеленой столицы Европы для нас является не конечной целью, а началом пути к изменению мышления. Этот год, в который мы принимаем титул "Зеленой столицы", позволяет привлечь внимание к теме экологии и представляет из собя хорошую возможность для вовлечения населения и организаций в заботу об окружающей среде, а также создает условия для ускоренного развития в этом направлении. Наша цель - положить начало изменениям в сторону формирования более экологичного города, чтобы они при этом были заметны повсюду в Таллинне, как на улицах столицы, так и в образе мышления горожан», - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Программа «Зеленой столицы Европы» в 2023 году включает проведение увлекательных мероприятий на тему окружающей среды. В общей сложности запланировано проведение 60 мероприятий. Уже сейчас проходят конкурсы, продолжается посвященный теме окружающей среды учебный год, а также программа обучения сортировке отходов в таллиннских школах и детских садах.
Мероприятия и программы сосредоточены на образовании на тему окружающей среды. «В ситуации, когда мы потребляем экологические ресурсы планеты в разы быстрее, нежели природа способна их восстановить, бережное отношение к природе должно стать для нас нормой. Другого выхода попросту нет. Поэтому мы приглашаем задуматься на тему окружающей среды, участвуя в различных программах и мероприятиях, чтобы лучше понять, почему так важно беречь окружающую среду, и как каждый из нас может лучше заботиться о природе», - сказала руководитель программы «Зеленой столицы» Криста Кампус.
В январе в Таллиннском ботаническом саду начнется спецпрограмма (информация на странице на эстонском и английском языках), первым мероприятием в которой будет выставка Пеэтера Лауритса, которая откроется 13 января.
Для детей и молодежи уже проходят различные конкурсы. Так, например, уже прошел конкурс рисунков для создания маскота Зеленой столицы, победитель будет объявлен 13 января в Эстонском музее природы. Вскоре также будут определены победители молодежного конкурса «Город с богатой природой», один из них сможет выступить с речью на церемонии открытия Года Зеленой столицы.
Накануне передачи титула в городе пройдет серия важных мероприятий. 19 января в Таллинне встретятся представители «Зеленой столицы Европы» и организации Global Goals for Cities, чтобы обменяться опытом развития более экологичной городской среды и обсудить будущее титула «Зеленой столицы».
20 января состоится конференция в честь передачи титула «Зеленой столицы Европы» Таллинну на тему экологичных городов, которую откроют еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыбоводства Виргиниюс Синкявичус, а также мэр Михаил Кылварт. Главным спикером станет бывший еврокомиссар по вопросам климата и руководитель совета по адаптации к климатическим изменениям Конни Хедегорд.
Все заинтересованные могут присоединиться к мастер-классам и другим мероприятиям, организованным в филиалах Таллиннской центральной библиотеки по всему городу. В ходе мероприятий обсудят темы от уборки цифрового мусора и повторного использования до выращивания комнатных растений и кулинарных трав. Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Вечером 21 января в Круизном терминале состоится торжественная церемония передачи титула «Зеленой столицы Европы» Таллинну. Трансляцию можно будет посмотреть на канале ETV.
В школах и детских садах пройдут различные мастер-классы: с 16 по 27 января персонажи Лотте и Янку Юссь посетят детские сады и расскажут о сортировке мусора, с 23 января по 2 февраля для учеников 7-9 классов пройдут мастер-классы на темы экономии продуктов и экологичного потребления в 22 школах Таллинна, которые проведет активист в области культуры потребления Кристьян Пэяске.