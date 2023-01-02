«Зеленая столица Европы» 2023: в Таллинне поменяются и улицы, и мышление горожан, пообещал мэр города

«Титул Зеленой столицы Европы для нас является не конечной целью, а началом пути к изменению мышления. Этот год, в который мы принимаем титул "Зеленой столицы", позволяет привлечь внимание к теме экологии и представляет из собя хорошую возможность для вовлечения населения и организаций в заботу об окружающей среде, а также создает условия для ускоренного развития в этом направлении. Наша цель - положить начало изменениям в сторону формирования более экологичного города, чтобы они при этом были заметны повсюду в Таллинне, как на улицах столицы, так и в образе мышления горожан», - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Программа «Зеленой столицы Европы» в 2023 году включает проведение увлекательных мероприятий на тему окружающей среды. В общей сложности запланировано проведение 60 мероприятий. Уже сейчас проходят конкурсы, продолжается посвященный теме окружающей среды учебный год, а также программа обучения сортировке отходов в таллиннских школах и детских садах.