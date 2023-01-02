О ситуации на рынке труда: кого роботы оставят без работы?

«Конечно, есть правда в утверждении, что рост заработной платы ведет к автоматизации процессов. Но в дополнение к одному из самых быстрых темпов роста заработной платы в Европе, нехватка рабочей силы также заставляет работодателей автоматизировать работу», - сказал Рауль Арон, советник Эстонской конфедерации работодателей.

По мнению экономиста Яана Массо, давление на рост зарплат обязательно создаст дополнительный стимул для роботизации и автоматизации производств. «При более низком уровне заработной платы компании не имели бы возможности роботизировать производство, даже если бы это было технологически возможным», - сказал Массо.

В то же время, советник Эстонской конфедерации работодателей Рауль Арон заявил, что отсутствие квалификации может ухудшить социально-экономическое положение люднй. «С точки зрения конкурентоспособности важно повышать и поддерживать квалификацию людей, а также обеспечивать их базовыми цифровыми навыками», - считает он.

Через десять лет исчезнет десятая часть нынешних рабочих мест