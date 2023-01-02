Роботы захватывают рынок труда. Помимо промышленности, они начинают работать и в сфере услуг, и даже в творчестве. Этому, помимо прочего, способствует стремительный рост заработной платы и нехватка рабочей силы, пишет газета Pealinn.
О ситуации на рынке труда: кого роботы оставят без работы?
«Конечно, есть правда в утверждении, что рост заработной платы ведет к автоматизации процессов. Но в дополнение к одному из самых быстрых темпов роста заработной платы в Европе, нехватка рабочей силы также заставляет работодателей автоматизировать работу», - сказал Рауль Арон, советник Эстонской конфедерации работодателей.
По мнению экономиста Яана Массо, давление на рост зарплат обязательно создаст дополнительный стимул для роботизации и автоматизации производств. «При более низком уровне заработной платы компании не имели бы возможности роботизировать производство, даже если бы это было технологически возможным», - сказал Массо.
В то же время, советник Эстонской конфедерации работодателей Рауль Арон заявил, что отсутствие квалификации может ухудшить социально-экономическое положение люднй. «С точки зрения конкурентоспособности важно повышать и поддерживать квалификацию людей, а также обеспечивать их базовыми цифровыми навыками», - считает он.
Через десять лет исчезнет десятая часть нынешних рабочих мест
По словам Урве Метса, руководителя исследовательской программы OSKA, изучающей рынок труда и навыки, согласно оценкам экспертов, в ближайшие десять лет около десятой части нынешних рабочих мест на промышленных предприятиях Эстонии может исчезнуть в результате автоматизации и роботизации. Помимо промышленности и производства, в качестве примера влияния автоматизации на рабочие места можно привести все услуги, которые можно решить с помощью самообслуживания, такие как банки, страхование, торговля и логистика. Также сервисы, в которых с помощью машинного обучения может быть достигнут временный эффект.
«В сфере услуг почтовые и услуги курьеров, наземный транспорт и услуги общественного питания уже достаточно автоматизированы» - сказал Рауль Пихлак
По словам Маргит Трейфельдт, руководителя отдела трудовых отношений Swedbank, в их банке уже автоматизированы некоторые процессы. «Уже несколько лет, помимо людей, наших клиентов обслуживает чат-бот или виртуальный помощник», - сказала Трейфельдт.
Какие еще рабочие места могут исчезнуть?
«При прогнозировании потери или сохранения рабочих мест необходимо отслеживать конкретные области и группы риска», - сказал Рауль Пихлак, советник по коммуникациям Министерства экономики и коммуникаций.
По словам Пихлака, первые оценки возможности автоматизации показывали, что минимум половина рабочих мест могут быть роботизированы и автоматизированы: «Это, в свою очередь, привело к выводу, что эти рабочие места находятся под угрозой исчезновения. В последнее время, правда, оценки были гораздо скромнее».
В то же время, по мнению Пихлака, необходимо также признать, что вместе с развитием технологий меняются и навыки, необходимые для работы, что означает что обуение и повышение квалификации будут пожизненными.
«Понятно, что процесс автоматизации в различных профессиях, задачах и отрослях оличается. Например, рабочие места, требующие стандартизированной физической активности на производстве и в розничной торговле, больше подвержены автоматизации. Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития, наибольшие риски автоматизации приходятся на следующие профессии: сборщики, операторы стационарных установок и машин, работники горнодобывающей промышленности, строительства, перерабатывающей промышленности и транспорта, помощники по приготовлению пищи. В сфере услуг почтовые и услуги курьеров, наземный транспорт и услуги общественного питания уже достаточно автоматизированы», - сказал Пихлак.