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Новый клуб Роналду заинтересован в приобретении новых суперзвезд

rus.postimees.ee
Новый клуб Роналду заинтересован в приобретении новых суперзвезд
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Лука Модрич.
Лука Модрич. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

Футбольный клуб Саудовской Аравии «Аль-Наср» заключил контракт в португальским нападающим Криштиану Роналду. Но сейчас появилась информация о том, что клуб заинтересован и в других суперзвездах.

«Аль-Наср» предложил Роналду впечатляющую зарплату (речь идет о 200 млн евро в год) и футболист заключил с клубом договор сроком на 2,5 года.

Испанское издание Marca пишет, что теперь клуб нацелился на полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича, который в 2018 году завоевал титул лучшего игрока мира. В данный момент Модрич не рассматривает это предложение, поскольку хочет как минимум до лета 2024 года играть за «Реал».

Кроме того, по словам Marca, «Аль-Наср» заинтересован в Серхио Рамосе – давнем капитане «Реала», а ныне – игроке «ПСЖ». Он может присоединиться к клубу уже будущим летом.

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