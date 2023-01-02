Футбольный клуб Саудовской Аравии «Аль-Наср» заключил контракт в португальским нападающим Криштиану Роналду. Но сейчас появилась информация о том, что клуб заинтересован и в других суперзвездах.
Новый клуб Роналду заинтересован в приобретении новых суперзвезд
Новый клуб Роналду заинтересован в приобретении новых суперзвезд
«Аль-Наср» предложил Роналду впечатляющую зарплату (речь идет о 200 млн евро в год) и футболист заключил с клубом договор сроком на 2,5 года.
Испанское издание Marca пишет, что теперь клуб нацелился на полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича, который в 2018 году завоевал титул лучшего игрока мира. В данный момент Модрич не рассматривает это предложение, поскольку хочет как минимум до лета 2024 года играть за «Реал».
Кроме того, по словам Marca, «Аль-Наср» заинтересован в Серхио Рамосе – давнем капитане «Реала», а ныне – игроке «ПСЖ». Он может присоединиться к клубу уже будущим летом.