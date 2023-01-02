Новый клуб Роналду заинтересован в приобретении новых суперзвезд

«Аль-Наср» предложил Роналду впечатляющую зарплату (речь идет о 200 млн евро в год) и футболист заключил с клубом договор сроком на 2,5 года.

Испанское издание Marca пишет, что теперь клуб нацелился на полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича, который в 2018 году завоевал титул лучшего игрока мира. В данный момент Модрич не рассматривает это предложение, поскольку хочет как минимум до лета 2024 года играть за «Реал».