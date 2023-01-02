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«Подарок» на Новый год: пожилая жительница Эстонии стала фигурантом уголовного дела

rus.postimees.ee
«Подарок» на Новый год: пожилая жительница Эстонии стала фигурантом уголовного дела
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Насилие. Фото иллюстративное.
Насилие. Фото иллюстративное. Фото: Kristjan Teedema

В пятницу в полицию поступило сообщение об инциденте, который произошел еще в Рождество: пенсионерка применила насилие к своему мужу.

Полиция приступила к расследованию инцидента, произошедшего вечером 25 декабря, когда 67-летняя жительница Пярну напала на своего 71-летнего мужа.

Для расследования того, что произошло в стенах дома одной семьи, было возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем физическом обращении.

Причинение вреда здоровью другого лица, а также нанесение ударов, побоев или иного физического воздействия, причинившего боль, наказывается денежным штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

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