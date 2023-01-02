«Подарок» на Новый год: пожилая жительница Эстонии стала фигурантом уголовного дела

Полиция приступила к расследованию инцидента, произошедшего вечером 25 декабря, когда 67-летняя жительница Пярну напала на своего 71-летнего мужа.

Для расследования того, что произошло в стенах дома одной семьи, было возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем физическом обращении.