ВИДЕО ⟩ Новые подозрения: поведение Путина во время выступления в новогоднюю ночь выдало его болезнь?

Репортер Би-би-си Фрэнсис Скарр, который делает обзоры российских государственных СМИ, был одним из первых, кто поделился в Twitter видео с Путиным и обратил внимание на кашель. В течение семи секунд российский лидер во время своей речи трижды кашляет.

Coughing away in his NY address pic.twitter.com/ZJ1YTAW026 — Francis Scarr (@francis_scarr) December 31, 2022

Отвечая Скарру, репортер Hareetz.com Сэм Сокол назвал Путина «больным человеком Европы».

Обозреватель The Daily Beast Джулия Дэвис также заметила, что Путин кашляет. Кроме того, она добавила, что Путин выглядел нервным.

«Взволнованный, кашляющий Путин жаловался на санкции в своем самом депрессивном новогоднем обращении к российскому народу», - написала Дэвис в Twitter.

Jittery, coughing Putin complained about sanctions in his depressing New Year's address to the Russian people. Watch: https://t.co/PAXQtTVJuJ — Julia Davis (@JuliaDavisNews) December 31, 2022

Пользователь Twitter Тиффани предположила, что у Путина, вероятно, прогрессирующая неврологическая проблема, и он пытался контролировать свои мышцы. Пользователь добавила, что кашель мог быть частью попытки сдержать дрожь. Выдвигались предположения, что у Путина болезнь Паркинсона.

«Я впервые вижу, как он кашляет так, что это начинает влиять на его голосовые связки и, вероятно, на его дыхательную систему», - спекулирует пользователь Twitter.