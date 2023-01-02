Между Тори и Пярну изменятся границы: как?

Волостной совет Тори заявил о своем желании изменить административную границу между Тори и Пярну в середине декабря. Граница волости Тори и города Пярну будет смещена таким образом, чтобы улица Лео полностью осталась на территории города Пярну.

Помимо этого, недвижимость по адресу улица Песа 7 и улица Песа 8 останется на территории города Пярну.