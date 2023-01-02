Россия подтвердила массовую гибель своих военнослужащих на Донбассе

Официальный рупор российского военного ведомства, генерал Игорь Конашенков, в понедельник, 2 января, признал факт массовой гибели российских военнослужащих в Макеевке под Донецком, о чем ранее сообщали неофициальные источники.

«Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских Вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой народной республики (так оккупационные власти называют контролируемые ими районы Донецкой области Украины – прим.ред.), - заявил Конашенков. - В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих».

Российский генерал при этом утверждает, что средства ПВО ВС РФ якобы смогли сбить два снаряда HIMARS, которые были выпущены ВСУ во время этого удара. О том, что погибшие являлись резервистами, которые были мобилизованы на войну минувшей осенью, подчиненный Сергея Шойгу не сказал.

Ранее ВСУ и так называемые «военкоры» российских СМИ сообщили о гибели нескольких сотен мобилизованных в результате удара, который был нанесен в ночь на 1 января. Уточнялось, что удар был нанесен по зданию ПТУ N 19. Здание располагалось в отдалении от жилой застройки.

«В результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами", пренебрежением мер безбеки, курением в неустановленном месте, Санта упаковал в мешки около 400 трупов свинособак. Еще около 300 получили ранения разной степени тяжести. Интересно, что все это произошло в новогоднюю ночь», - гласит официальное сообщение Управления стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины в телеграм-канале, которое было опубликовано вечером в воскресенье.

На видео, которое опубликовано украинскими военными, видны дымящиеся развалины после разрушения бетонных конструкций.

После этих сообщений представители оккупационных властей Донецка заявляли, что в результате удара были ранены 15 человек. «Замминистра информации» так называемой ДНР Даниил Безсонов призвал привлечь к ответственности тех, кто принял решение разместить военнослужащих в одном здании, а не рассредоточить их между разными объектами.



