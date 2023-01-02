Попытка номер два: TLT объявило новый тендер на приобретение 15 электробусов

«Победитель предыдущего тендера, компания Irizar e-Mobility, по независящим от нас причинам на фазе подписания договора отказалась от сотрудничества, и нам пришлось объявить новый тендер. Надеемся, на этот раз в тендере примут участие как минимум 3-4 участника», - сказал Кайдо Падар.

По словам руководителя TLT Кайдо Падар, уже через несколько лет Таллинн станет первым городом в Эстонии, который будет использовать электробусы для перевозки пассажиров.

«Мы хотим предложить пассажирам лучшее качество услуг общественного транспорта, и для этого необходимы новые автобусы, которые помогут обеспечить пассажирам более приятные, комфортные и удобные поездки на общественном транспорте. В пользу электробусов говорит тот факт, что они не загрязняют окружающую среду и являются тихими. К тому же электробусы помогут держать расходы на содержание автобусного парка под контролем - средний расход электроэнергии в нормальных условиях составляет 1,20 кв/ч», - объяснил Падар.

Член правления TLT напомнил, что предприятие уже тестировало на дорогах столицы пять электробусов от разных производителей и при подготовке тендера использовались данные, полученные в результате тестовых заездов.

Кайдо Падар добавил, что трамваи и троллейбусы полностью используют «зеленое» электричество и новые электробусы тоже будут ездить на чистом электричестве.