Государство должно выплатить 270 миллионов евро тысячам людей

«Компенсация выплат, первоначально запланированных на два года, будет произведена одним платежом в январе этого года, поэтому деньги быстрее поступят на пенсионные счета людей и в инвестиции», - сообщила в пресс-релизе министр финансов Аннели Аккерманн.

В январе пропущенные 4-процентные платежи будут компенсированы тем лицам, рожденным в 1961 году и позже, которые производили 2-процентные платежи в период с 1 июля 2020 года по 31 августа 2021 года и за это время не вышли из второй ступени. Компенсацию получат и те, кто покидает ступень в январе.

Компенсируемая сумма рассчитывается на основе выплат в размере двух процентов от накопленной пенсии, рассчитываемой из задекларированного Налогово-таможенному департаменту дохода в указанный период, путем умножения суммы этих выплат на два. К полученной сумме также добавляется средняя доходность пенсионных фондов второй ступени за тот же период в размере 8,9 процента.

Те, кто останутся в ступени, в конце января получат дополнительные паи в пенсионных фондах, куда так или иначе поступали бы их ежемесячные отчисления, в пределах компенсируемой суммы. Если выплаты поступают на пенсионный инвестиционный счет, компенсируемая сумма также будет перечислена на этот счет.

Если лицо 1961 года рождения или позже, присоединившееся ко второй ступени, уже достигло пенсионного возраста и получило единовременную выплату или заключило пенсионный договор на все деньги, собранные во второй ступени - паи пенсионного фонда не выдаются или компенсируемая сумма не перечисляется на счет пенсионного вклада. В этом случае лицо, получившее единовременную выплату, получит новую выплату, а лицу, подписавшему пенсионный договор, компенсируемая сумма будет переведена в его договор.