Основатель Яндекса покинул компанию из-за санкций

Согласно соглашению, несмотря на уход из компании, Волож сохранит за собой права интеллектуальной собственности на различные облачные технологии «Яндекса».

В письме сотрудникам компании сказано, что «Яндекс» был самым важным проектом в жизни Воложа. «Спасибо всем, кто создал лучшую технологическую компанию в стране», - написал он коллег в своем эмоциональном прощальном письме.

Волож ушел с поста генерального директора «Яндекса» в июне после того, как Европейский союз ввел экономические санкции против России. ЕС обвинил Воложа в финансовой поддержке российского вторжения.

По данным американского издания Forbes, в 2021 году размер его состояния составлял 2,3 миллиарда долларов.

«Яндекс», управляющий самыми популярными в России приложениями для такси и доставки еды, а также крупнейшей в стране поисковой системой и популярным браузером, разделился на две новые компании. Одна ее часть продолжит работу в России, а другая начнет деятельность в Амстердаме, Нидерланды, сосредоточившись на создании новых технологий для международного рынка.