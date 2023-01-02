Новогоднее обращение министра обороны Германии вызвало шквал критики

На фоне фейерверков, грохочущих на улицах Берлина, министр едва слышно размышляла о том году, когда «в сердце Европы бушевала война».

В видео, размещенном в Instagram-аккаунте Ламбрехт, министр говорит, что конфликт в Украине «принес много особых впечатлений» и «встреч с интересными людьми».

Новогоднее обращение министра «не попадает в нужный тон» и оставляет впечатление о войне как о «захватывающем профессиональном опыте», писал еженедельник Tagesspiegel.

Минутное видеообращение «смутило» Германию, заявили в Bild daily.