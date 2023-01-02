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Новогоднее обращение министра обороны Германии вызвало шквал критики

rus.postimees.ee
Новогоднее обращение министра обороны Германии вызвало шквал критики
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Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт Фото: Annegret Hilse/reuters/scanpix

На министра обороны Германии Кристин Ламбрехт обрушилась волна критики в социальных сетях из-за новогоднего видеообращения.

На фоне фейерверков, грохочущих на улицах Берлина, министр едва слышно размышляла о том году, когда «в сердце Европы бушевала война».

В видео, размещенном в Instagram-аккаунте Ламбрехт, министр говорит, что конфликт в Украине «принес много особых впечатлений» и «встреч с интересными людьми».

Новогоднее обращение министра «не попадает в нужный тон» и оставляет впечатление о войне как о «захватывающем профессиональном опыте», писал еженедельник Tagesspiegel.

Минутное видеообращение «смутило» Германию, заявили в Bild daily.

В адресс Ламбрехт, принадлежащей к Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца, и раньше поступало много критики от прессы за свою реакцию на вторжение России в Украину и медленную поддержку Киева Германией.

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