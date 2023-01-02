Цены на газ в Европе упали до самого низкого уровня с начала войны

Фьючерсы на TTF на голландской газовой бирже упали с 342 евро с августа до 73 евро в понедельник. Это также 50-процентное падение по сравнению с ценой месяц назад. Это самая низкая цена с 21 февраля 2022 года.

Как сообщает «Газпром», экспорт российского газа в Европейский союз и Швейцарию в прошлом году сократился на 55%. Раньше основным покупателем «Газпрома» была Европа, но поставки значительно сократились после введения санкций против России за вторжение в Украину в 2022 году.

Европейский Союз также начал искать новых продавцов природного газа, чтобы уменьшить свою сильную зависимость от России.

Аналитик энергетического рынка Тьерри Бро допускает вероятность, что российское правительство может попытаться «расколоть» европейские страны, отправив в одни регионы больше газа, чем в другие. По его словам, этим летом у Европы возникнут проблемы с восстановлением поставок газа, если она не получит 30 миллиардов кубометров газа из России.