Пн, 2.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Два депутата Европарламента могут лишиться профессионального иммунитета за коррупцию и отмывание денег

rus.postimees.ee
Два депутата Европарламента могут лишиться профессионального иммунитета за коррупцию и отмывание денег
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Президент Европарламента Роберта Метсола.
Президент Европарламента Роберта Метсола. Фото: JEAN-FRANCOIS BADIAS

По данным бельгийских следователей, политики, вероятно, замешаны в так называемом «Катаргейте» - коррупционном скандале вокруг связей с Катаром, в результате которого под арестом оказалась даже вице-председатель Европарламента Ева Кайли, пишет Euronews.

«После запроса правоохранительных органов Бельгии я запустила срочную процедуру лишения иммунитета двух депутатов Европарламента. Безнаказанности не будет. Никакой», - написала у себя в твиттере председатель органа Роберта Метсола.

По предварительным данным, речь идет о принадлежащих к фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» бельгийце Марке Тарабелла и итальянце Андреа Коццолино.

В декабре была арестована вице-президент Европарламента Ева Кайли. Её и еще трех человек обвиняют в «коррупции», «отмывании денег» и «членстве в криминальной организации». По версии следствия, подозреваемые пытались оказывать влияние на решения Европарламента, за что получали деньги от ряда государств - в частности от Катара и Марокко.

Ключевые слова
Наверх