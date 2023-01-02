Два депутата Европарламента могут лишиться профессионального иммунитета за коррупцию и отмывание денег

«После запроса правоохранительных органов Бельгии я запустила срочную процедуру лишения иммунитета двух депутатов Европарламента. Безнаказанности не будет. Никакой», - написала у себя в твиттере председатель органа Роберта Метсола.

В декабре была арестована вице-президент Европарламента Ева Кайли. Её и еще трех человек обвиняют в «коррупции», «отмывании денег» и «членстве в криминальной организации». По версии следствия, подозреваемые пытались оказывать влияние на решения Европарламента, за что получали деньги от ряда государств - в частности от Катара и Марокко.