По данным бельгийских следователей, политики, вероятно, замешаны в так называемом «Катаргейте» - коррупционном скандале вокруг связей с Катаром, в результате которого под арестом оказалась даже вице-председатель Европарламента Ева Кайли, пишет Euronews.
Два депутата Европарламента могут лишиться профессионального иммунитета за коррупцию и отмывание денег
«После запроса правоохранительных органов Бельгии я запустила срочную процедуру лишения иммунитета двух депутатов Европарламента. Безнаказанности не будет. Никакой», - написала у себя в твиттере председатель органа Роберта Метсола.
Following a request from the Belgian judicial authorities, I have launched an urgent procedure for the waiver of immunity of two Members of the European Parliament.— Roberta Metsola (@EP_President) January 2, 2023
There will be no impunity. None.
По предварительным данным, речь идет о принадлежащих к фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» бельгийце Марке Тарабелла и итальянце Андреа Коццолино.
В декабре была арестована вице-президент Европарламента Ева Кайли. Её и еще трех человек обвиняют в «коррупции», «отмывании денег» и «членстве в криминальной организации». По версии следствия, подозреваемые пытались оказывать влияние на решения Европарламента, за что получали деньги от ряда государств - в частности от Катара и Марокко.