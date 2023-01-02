Во вторник, 3 января, Министерство социальных дел представит подготовленный в сотрудничестве с отделом лекарств стратегический документ «Лекарственная политика 2030», передает BNS.
«Лекарственная политика 2030»: новые препараты, уменьшение доплат пациентов, предотвращение трудностей с поставкой
«Лекарственная политика 2030»: новые препараты, уменьшение доплат пациентов, предотвращение трудностей с поставкой
Стабильное наличие качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств по доступной цене сейчас как никогда актуально. Также существует целый ряд вопросов, нуждающихся в решении: как вывести новые лекарства на эстонский рынок? Как уменьшить доплаты пациентов за лекарства? Как предотвратить трудности доставки некоторых лекарств?
Документ «Лекарственная политика 2030», в котором затрагиваются все вышеперечисленные темы, представит советник отдела лекартв Министерства социальных дел Лаура Вийдик. Цели и планы на будущее относительно лекарственной политики прокомментируют руководитель отдела лекарств Больничной кассы Эстонии Эрки Лайдмяэ и министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.