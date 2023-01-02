«Лекарственная политика 2030»: новые препараты, уменьшение доплат пациентов, предотвращение трудностей с поставкой

Стабильное наличие качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств по доступной цене сейчас как никогда актуально. Также существует целый ряд вопросов, нуждающихся в решении: как вывести новые лекарства на эстонский рынок? Как уменьшить доплаты пациентов за лекарства? Как предотвратить трудности доставки некоторых лекарств?