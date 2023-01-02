Галерея ⟩ В Таллинне почтили память павших в Освободительной войне

Министр обороны Ханно Певкур заявил на церемонии, что потеря 6000 человек в Освободительной войне была высокой ценой для небольшого государства.

«Наш долг с честью почтить память и быть благодарными всем тем, кто ценой своей жизни принес свободу и право на самоопределение нации, насчитывающей всего миллион человек», – сказал Певкур.

Он напомнил, что украинский народ сейчас ведет свою освободительную войну против сил тьмы, и на фронте далеко не спокойно.

«На города и села падают бомбы, одна лавина обстрелов сменяется другой. Украинцы проявили беспрецедентную храбрость и доказали, что могут действовать организованно и эффективно против во много раз большей силы. То, что происходило на фронтах Освободительной войны в 1918 и 1919 годах, в какой-то степени очень похоже на то, что происходит сегодня в Украине, но, к сожалению, в гораздо большем масштабе», – сказал Певкур.

Он добавил, что Освободительная война научила маленькую нацию и страну иметь друзей и союзников. «Мы не должны оставаться одни. Но это также означает, что мы сами никогда не должны оставлять своих друзей и союзников. Эстония есть и будет в будущем союзником, на которого можно рассчитывать, и не только на словах», – сказал Певкур.

31 декабря 1919 года было подписано перемирие с Советской Россией. Соглашение о перемирии предусматривало прекращение боевых действий на фронте между Эстонией и Советской Россией 3 января 1920 года в 10 часов 30 минут. 2 февраля 1920 года в Тарту был подписан мирный договор, и Освободительная война закончилась победой Эстонии.

Каждый год 3 января вывешиваются государственные флаги в связи с Днем памяти участников Освободительной войны. Все государственные и муниципальные органы и публичные юридические лица поднимают эстонский флаг, это также могут делать все остальные.

Вместе с жертвами терроризма, пленными и погибшими в Освободительной войне со стороны Эстонии, насчитывается 6127 человек.