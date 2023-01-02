Пн, 2.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

На площади Вабадузе пройдет минута молчания в память о павших в Освободительной войне

BNS
На площади Вабадузе пройдет минута молчания в память о павших в Освободительной войне
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
На Монументе Свободы высечены годы 1918 — 1920. Именно столько длилась Освободительная война.
На Монументе Свободы высечены годы 1918 — 1920. Именно столько длилась Освободительная война. Фото: Райго Паюла

31 декабря 1919 года было подписано перемирие с Советской Россией. Соглашение о перемирии предусматривало прекращение боевых действий на фронте между Эстонией и Советской Россией 3 января 1920 года в 10 часов 30 минут. 2 февраля 1920 года в Тарту был подписан мирный договор, и Освободительная война закончилась победой Эстонии.

Каждый год 3 января также вывешиваются государственные флаги в связи с Днем памяти участников Освободительной войны. Все государственные и муниципальные органы и публичные юридические лица поднимают эстонский флаг, это также могут делать все остальные.

Вместе с жертвами терроризма, пленными и погибшими в Освободительной войне со стороны Эстонии насчитывается 6127 человек.

В вторник в 10:33 Министр обороны Ханно Певкур выступит с речью у монумента Освободительной войне. Затем выступят ученик Таллиннской реальной школы Кристьян Суудер и представитель Союза корпораций Эстонии. Помимо этого, архиепископ Урмас Виилма проведет молебен. Затем министр обороны Ханно Певкур, командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем и командир Кайтселийта бригадный генерал Рихо Юхтеги возложат венки к подножию монумента Освободительной войне.

Ключевые слова
Наверх