31 декабря 1919 года было подписано перемирие с Советской Россией. Соглашение о перемирии предусматривало прекращение боевых действий на фронте между Эстонией и Советской Россией 3 января 1920 года в 10 часов 30 минут. 2 февраля 1920 года в Тарту был подписан мирный договор, и Освободительная война закончилась победой Эстонии.
На площади Вабадузе пройдет минута молчания в память о павших в Освободительной войне
Каждый год 3 января также вывешиваются государственные флаги в связи с Днем памяти участников Освободительной войны. Все государственные и муниципальные органы и публичные юридические лица поднимают эстонский флаг, это также могут делать все остальные.
Вместе с жертвами терроризма, пленными и погибшими в Освободительной войне со стороны Эстонии насчитывается 6127 человек.
В вторник в 10:33 Министр обороны Ханно Певкур выступит с речью у монумента Освободительной войне. Затем выступят ученик Таллиннской реальной школы Кристьян Суудер и представитель Союза корпораций Эстонии. Помимо этого, архиепископ Урмас Виилма проведет молебен. Затем министр обороны Ханно Певкур, командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем и командир Кайтселийта бригадный генерал Рихо Юхтеги возложат венки к подножию монумента Освободительной войне.