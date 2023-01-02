На площади Вабадузе пройдет минута молчания в память о павших в Освободительной войне

Каждый год 3 января также вывешиваются государственные флаги в связи с Днем памяти участников Освободительной войны. Все государственные и муниципальные органы и публичные юридические лица поднимают эстонский флаг, это также могут делать все остальные.

Вместе с жертвами терроризма, пленными и погибшими в Освободительной войне со стороны Эстонии насчитывается 6127 человек.