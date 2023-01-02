Давид Всевиов ⟩ Добро бессильно, но все равно побеждает

Это выдающийся мыслитель, который описал для грядущих поколений одно из своих самых важных жизненных кредо: «Не трать время в спорах о том, каким должен быть хороший человек. Будь им!» (см. «Наедине с собой» Марка Аврелия в переводе Яана Унта 1983 и 2001). И что еще важнее помнить, когда мы говорим об этом императоре: в истории человечества, наверное, не было правителя, в чьих руках было бы сосредоточено такое же неограниченное количество власти. Власти, с помощью которой по крайней мере теоретически можно было без труда реализовать цель жизни, которую он сам для себя сформулировал. Таким образом мы, обычные люди, имеем возможность изучить выдающуюся личность в лице Марка Аврелия, у которого одновременно была и благородная цель, и средства для ее достижения. То есть сформулированное субъективное желание и объективные возможности для его реализации.