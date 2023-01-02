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Давид Всевиов ⟩ Добро бессильно, но все равно побеждает

Давид Всевиов
, историк, профессор Эстонской академии художеств
Добро бессильно, но все равно побеждает
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Доктор истории культуры Давид Всевиов.
Доктор истории культуры Давид Всевиов. Фото: Madis Veltman

У этой истории, начавшейся несколько десятилетий назад, есть своя предыстория, связанная с одной выдающейся исторической личностью: вместе с единоличным правителем Рима Маркусом Аврелием (121-180), которого называют «философом на троне», за свое новогоднее эссе для Postimees берется Давид Всевиов.

С человеком, которого большинство из нас знает по образам, воплощенным Алеком Гиннессом в фильме Энтони Манна «Падение Римской империи» (1964) и Ричардом Харрисом в фильме Ридли Скотта «Гладиатор» (2000).

Это выдающийся мыслитель, который описал для грядущих поколений одно из своих самых важных жизненных кредо: «Не трать время в спорах о том, каким должен быть хороший человек. Будь им!» (см. «Наедине с собой» Марка Аврелия в переводе Яана Унта 1983 и 2001). И что еще важнее помнить, когда мы говорим об этом императоре: в истории человечества, наверное, не было правителя, в чьих руках было бы сосредоточено такое же неограниченное количество власти. Власти, с помощью которой по крайней мере теоретически можно было без труда реализовать цель жизни, которую он сам для себя сформулировал. Таким образом мы, обычные люди, имеем возможность изучить выдающуюся личность в лице Марка Аврелия, у которого одновременно была и благородная цель, и средства для ее достижения. То есть сформулированное субъективное желание и объективные возможности для его реализации.

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