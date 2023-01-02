У этой истории, начавшейся несколько десятилетий назад, есть своя предыстория, связанная с одной выдающейся исторической личностью: вместе с единоличным правителем Рима Маркусом Аврелием (121-180), которого называют «философом на троне», за свое новогоднее эссе для Postimees берется Давид Всевиов.
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Давид Всевиов ⟩ Добро бессильно, но все равно побеждает
Добро бессильно, но все равно побеждает
С человеком, которого большинство из нас знает по образам, воплощенным Алеком Гиннессом в фильме Энтони Манна «Падение Римской империи» (1964) и Ричардом Харрисом в фильме Ридли Скотта «Гладиатор» (2000).
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