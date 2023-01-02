Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире российского государственного телевидения призвал своих соотечественников «не бояться смерти», сообщают украинские СМИ.
Видео ⟩ Российское гостелевидение: жизнь сильно переоценена
По данным Сил обороны Украины, 5 января российские военные начнут новую волну мобилизации.
«Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться неизбежного? Более того, ну... мы попадем в рай. Смерть есть конец одного земного пути и начало другого. Но не бойтесь этого и позвольте этому влиять на ваши решения…» - заявил Владимир Соловьев в эфире государственного телеканала «Россия 1».
«Раньше россияне не глядя в будущее, сегодняшним днем, а теперь у нас появилась нематериальная мечта, высокая цель», - поддержали ведущего другие участники телешоу.
По словам Соловьева, «жить стоит только ради того, за что можно умереть, и так и должно быть».
🤡"Life is vastly overrated"— NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023
The propagandists continue to carry Putin's philosophy that Russians have only one way - to the grave.
But it is unclear why, if Solovyov thinks his life is overrated, he continues to sit in the studio instead of fertilizing the Ukrainian soil? pic.twitter.com/QoErHbKGRA
Пропагандист Соловйов: "Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче? Тим більше, ну, ми ж у рай потрапимо. Смерть – це закінчення одного земного шляху і початок іншого". Уривок з відео з російських ТГ-каналів pic.twitter.com/QCpbTa4Pfc— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 2, 2023