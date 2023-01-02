Видео ⟩ Российское гостелевидение: жизнь сильно переоценена

«Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться неизбежного? Более того, ну... мы попадем в рай. Смерть есть конец одного земного пути и начало другого. Но не бойтесь этого и позвольте этому влиять на ваши решения…» - заявил Владимир Соловьев в эфире государственного телеканала «Россия 1».