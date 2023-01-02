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Видео ⟩ Российское гостелевидение: жизнь сильно переоценена

Postimees
Российское гостелевидение: жизнь сильно переоценена
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Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев. Фото: Korotayev Artyom/ITAR-TASS

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире российского государственного телевидения призвал своих соотечественников «не бояться смерти», сообщают украинские СМИ. 

По данным Сил обороны Украины, 5 января российские военные начнут новую волну мобилизации.

«Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться неизбежного? Более того, ну... мы попадем в рай. Смерть есть конец одного земного пути и начало другого. Но не бойтесь этого и позвольте этому влиять на ваши решения…» - заявил Владимир Соловьев в эфире государственного телеканала «Россия 1».

«Раньше россияне не глядя в будущее, сегодняшним днем, а теперь у нас появилась нематериальная мечта, высокая цель», - поддержали ведущего другие участники телешоу.

По словам Соловьева, «жить стоит только ради того, за что можно умереть, и так и должно быть».

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