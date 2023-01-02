Группа эстонских футбольных болельщиков осудила встречу игроков эстонской сборной Константина Васильева, Сергея Зенёва и тренера Андреса Опера с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным.
Группа эстонских футбольных болельщиков: поведение Васильева, Зенёва и Опера неприемлемо
«Такое поведение нельзя акцептировать. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной, они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы. Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы», - говорится в пресс-релизе MTÜ Jalgpallihaigla.
В конце прошлого года бывший игрок сборной по футболу Андрей Степанов выложил в Instagram фото, на котором, помимо упомянутых людей, также присутствуют Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов, Евгений Новиков, Александр Дмитриев, Игорь Морозов.
Карпин, главный тренер сборной России, привлек внимание своими заявлениями о политике. В интервью, данном в 2014 году, он сказал, что «родился не в Эстонии, а в Советском Союзе, что он советский человек и испытывает ностальгию по бывшей империи».
«Тогда у людей ничего не было, но и не было зависти и плохих отношений, потому что все были равны. Когда я еду в Украину, Эстонию, Литву, Грузию - все бывшие республики Советского Союза - я чувствую себя как в России. Там еще говорят по-русски, молодежь все меньше, но тебя все понимают. Для меня это все одна страна - СССР», - объяснял Карпин.