Группа эстонских футбольных болельщиков: поведение Васильева, Зенёва и Опера неприемлемо

«Такое поведение нельзя акцептировать. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной, они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы. Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы», - говорится в пресс-релизе MTÜ Jalgpallihaigla.

В конце прошлого года бывший игрок сборной по футболу Андрей Степанов выложил в Instagram фото, на котором, помимо упомянутых людей, также присутствуют Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов, Евгений Новиков, Александр Дмитриев, Игорь Морозов.

Карпин, главный тренер сборной России, привлек внимание своими заявлениями о политике. В интервью, данном в 2014 году, он сказал, что «родился не в Эстонии, а в Советском Союзе, что он советский человек и испытывает ностальгию по бывшей империи».