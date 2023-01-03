Поездку лучше отложить: во вторник дорожные условия будут сложными

Рано утром дороги в Центральной, Северной, Восточной и частично Западной Эстонии заснежены, на дорогах метель. На юге Эстонии дорожное покрытие между полосами движения покрыто снегом, а иногда и льдом.

От центральной Эстонии к северу идет очень сильный снегопад. При сильных осадках видимость ограничена, а условия движения плохие. На юге Эстонии утром усилится юго-западный и западный ветер с порывами 15-20 м/с, а вдоль Рижского залива - до 23 м/с. Деревья и ветки могут падать на дороги.