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Поездку лучше отложить: во вторник дорожные условия будут сложными

rus.postimees.ee
Поездку лучше отложить: во вторник дорожные условия будут сложными
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Elmo Riig

Департамент транспорта предупреждает, что во вторник дорожные условия будут сложными. Водителям следует быть чрезвычайно осторожными.

Рано утром дороги в Центральной, Северной, Восточной и частично Западной Эстонии заснежены, на дорогах метель. На юге Эстонии дорожное покрытие между полосами движения покрыто снегом, а иногда и льдом.

От центральной Эстонии к северу идет очень сильный снегопад. При сильных осадках видимость ограничена, а условия движения плохие. На юге Эстонии утром усилится юго-западный и западный ветер с порывами 15-20 м/с, а вдоль Рижского залива - до 23 м/с. Деревья и ветки могут падать на дороги.

В департаменте призывают отправляться в поездку только в случае крайней необходимости.

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