Вт, 3.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Тысячи прибывших в Эстонию украинских беженцев сидят без работы

rus.postimees.ee
Тысячи прибывших в Эстонию украинских беженцев сидят без работы
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Mailiis Ollino

К началу 2023 года на учете в Кассе страхования от безработицы стоят 51 947 человек, а уровень зарегистрированной безработицы вырос до отметки в 8%.

Среди уездов лидером по этому показателю остается Ида-Вирумаа, где безработица выросла до 11,7%, а общее число нетрудоустроенных лиц составляет 6944 человека. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа – 3%, пишет ERR.

На показатели безработицы влияют и получающие международную защиту беженцы, 6313 из которых зарегистрировались в качестве безработных.

В то же время, 7701 беженец сумел найти в Эстонии работу.

Ключевые слова
Наверх