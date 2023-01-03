К началу 2023 года на учете в Кассе страхования от безработицы стоят 51 947 человек, а уровень зарегистрированной безработицы вырос до отметки в 8%.
Тысячи прибывших в Эстонию украинских беженцев сидят без работы
Тысячи прибывших в Эстонию украинских беженцев сидят без работы
Среди уездов лидером по этому показателю остается Ида-Вирумаа, где безработица выросла до 11,7%, а общее число нетрудоустроенных лиц составляет 6944 человека. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа – 3%, пишет ERR.
На показатели безработицы влияют и получающие международную защиту беженцы, 6313 из которых зарегистрировались в качестве безработных.
В то же время, 7701 беженец сумел найти в Эстонии работу.
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