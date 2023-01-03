Компании подозреваемых в мошенничестве криптомиллионеров сокращают сотрудников

Первоначальные уведомления о сокращениях поступили в Кассу страхования от безработицы в декабре: Burfa Tech хочет уволить 18 сотрудников, а Cyberland – 15. Обе компании назвали причиной сокращений уменьшение объема работы, пишет dv.ee.

Burfa Tech и Cyberland принадлежат Потапенко и Турыгину через Burfa Capital. Burfa Tech отвечает за центр обработки данных, созданный на территории Нарвской электростанции, а предприятие Cyberland занимается разработкой программного обеспечения.