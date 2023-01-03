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Компании подозреваемых в мошенничестве криптомиллионеров сокращают сотрудников

rus.postimees.ee
Компании подозреваемых в мошенничестве криптомиллионеров сокращают сотрудников
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Иван Турыгин и Сергей Потапенко.
Иван Турыгин и Сергей Потапенко. Фото: Патрик Тамм

Компании Burfa Tech OÜ и Cyberland OÜ, принадлежащие подозреваемым в мошенничестве и отмывании денег Сергею Потапенко и Ивану Турыгину, планируют сократить практически всех сотрудников.

Первоначальные уведомления о сокращениях поступили в Кассу страхования от безработицы в декабре: Burfa Tech хочет уволить 18 сотрудников, а Cyberland – 15. Обе компании назвали причиной сокращений уменьшение объема работы, пишет dv.ee.

Burfa Tech и Cyberland принадлежат Потапенко и Турыгину через Burfa Capital. Burfa Tech отвечает за центр обработки данных, созданный на территории Нарвской электростанции, а предприятие Cyberland занимается разработкой программного обеспечения.

В 2021 году суммарный оборот двух компаний составил почти 18 млн евро.

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