Еврокомиссия: энергоснабжение Европы может столкнуться с серьезными проблемами и в 2023 году

«Хранилища природного газа в Европе в настоящее время в целом заполнены, что позволяет предположить, что этой зимой в ЕС не возникнет серьезных проблем с доступностью газа. В то же время, мы должны понимать, что сегодня в хранилищах еще остается много российского газа, который был закачан в первой половине прошлого года. В 2023 году на это не следует особо рассчитывать. Поэтому придется искать и дополнительные источники поставок газа, и создавать инфраструктуру, чтобы этот газ использовать», - сказал Домбровскис.

Он отметил, что в 2022 году уже достаточно много сделано и в плане новых терминалов сжиженного природного газа, и различных соединений газопроводов, например, с Норвегией, которая в настоящее время является крупнейшим поставщиком газа в ЕС. Однако очевидно, что придется принимать дополнительные меры, поэтому следующая зима с этой точки зрения может оказаться довольно сложной.

По словам Домбровскиса, в настоящее время проблемы создает именно прежняя зависимость Европы от российского газа.

Что касается нефти, то есть глобальный рынок, поэтому и нефть, и нефтепродукты можно привлечь из других регионов мира. В отношении газа проблема заключается в том, что перенаправить его поставки по трубопроводной системе сложнее, так как это требует дополнительных инвестиций в инфраструктуру, также требуется дополнительное развитие мощностей на стороне производителей.