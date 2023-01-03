На шоссе Таллинн – Тарту произошло ДТП с участием грузовика: движение было перекрыто

На месте инцидента грузовик развернуло поперек дороги так, что полоса движения в направлении Таллинна оказалась заблокированной. Около полудня пресс-служба полиции сообщила, что попавший в ДТП грузовик вытащили из кювета, и дорога на месте происшествия снова открыта для движения.

По словам прибывших на место сотрудников полиции, дорожные условия на месте аварии были зимними. К сожалению, водитель грузовика не выбрал соответствующую дорожным условиям скорость и манеру вождения, в результате чего он не справился с управлением. Грузовик развернуло посреди дороги, в результате чего он перекрыл одну из полос движения.