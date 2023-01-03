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На шоссе Таллинн – Тарту произошло ДТП с участием грузовика: движение было перекрыто

rus.postimees.ee
На шоссе Таллинн – Тарту произошло ДТП с участием грузовика: движение было перекрыто
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Фото: Urmas Luik

Сегодня около 7.40 в волости Пыльтсамаа на шоссе Таллинн – Тарту произошло ДТП с участием грузовика.

На месте инцидента грузовик развернуло поперек дороги так, что полоса движения в направлении Таллинна оказалась заблокированной. Около полудня пресс-служба полиции сообщила, что попавший в ДТП грузовик вытащили из кювета, и дорога на месте происшествия снова открыта для движения.

Водителю грузовика оказали первую помощь. Полиция регулировала движение.

По словам прибывших на место сотрудников полиции, дорожные условия на месте аварии были зимними. К сожалению, водитель грузовика не выбрал соответствующую дорожным условиям скорость и манеру вождения, в результате чего он не справился с управлением. Грузовик развернуло посреди дороги, в результате чего он перекрыл одну из полос движения.

Водитель фуры не пострадал. Он был трезв и имел действующие водительские права.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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