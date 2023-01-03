При пожаре в жилом доме погиб человек

Как сообщил представитель Спасательного департамента Роман Абубикиров, в результате пожара в доме был обнаружен погибший. «Вызов о пожаре поступил в 01:53, огонь был полностью потушен в 07:17. Жильца дома искали три часа и в 05:00 его, к сожалению, нашли мертвым», – сообщил он.

В пресс-службе добавили, что следствие еще продолжается, но, по предварительным данным, погибшим является 76-летний Сергей.

«Мы пока не можем сказать точно, потому что тело отправлено на опознание», — сказал Абубикиров. Он добавил, что причин возгорания могло быть несколько.