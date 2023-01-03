Американский гонщик Кен Блок погиб в ДТП

«С величайшим сожалением мы вынуждены сообщить, что Кен Блок погиб сегодня в результате аварии на снегоходе, - говорится в сообщении компании Hoonigan - бренда одежды, основанного Блоком. - Кен был визионером, первооткрывателем и иконой. А самое главное, отцом и мужем».