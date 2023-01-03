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Американский гонщик Кен Блок погиб в ДТП

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Американский гонщик Кен Блок погиб в ДТП
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Кен Блок (слева) и Прайс Тоби, Дакар 2020.
Кен Блок (слева) и Прайс Тоби, Дакар 2020. Фото: FRANCOIS FLAMAND via www.imago-images.de

Известный американский гонщик и шоумен, один из основателей компании DC Shoes, Кен Блок погиб в аварии со снегоходом в штате Юта.

«С величайшим сожалением мы вынуждены сообщить, что Кен Блок погиб сегодня в результате аварии на снегоходе, - говорится в сообщении компании Hoonigan - бренда одежды, основанного Блоком. - Кен был визионером, первооткрывателем и иконой. А самое главное, отцом и мужем».

Блоку было 55 лет. Спортсмен ехал по крутому склону на снегоходе. В какой-то момент транспортное средство перевернулось, и спортсмен оказался под ним. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

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