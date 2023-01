Стало известно имя нового главы Eesti Energia

Андрус Дурейко работает председателем правления Ericsson Eesti AS с 2018 года, до этого он занимал различные должности в поставщике решений и оборудования мобильной связи Ericsson, в том числе в качестве члена правления Ericsson Eesti AS в области технологий и в качестве регионального руководителя украинского Ericsson в сфере мобильной связи. С 1999 года он является членом правления Ericsson Eesti AS.

Андрус Дурейко имеет степень магистра электроэнергетики Эстонского университета естественных наук. Помимо Ericsson, Дурейко также является членом Совета Эстонского фонда развития широкополосной связи (ELASA) и членом Консультативного совета Центра искусственного интеллекта и робототехники AIRE.