Константин Васильев, капитан сборной Эстонии по футболу, также позировавший на совместном фото с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, не смог прокомментировать кадр, вызвавший бурную полемику.
Константин Васильев о скандальном фото: был нормальный ужин, сложно что-то еще прокомментировать
Константин Васильев о скандальном фото: был нормальный ужин, сложно что-то еще прокомментировать
«Я не могу сказать ничего больше того, что есть на фотографии. Да, мы встретились. Нормальный ужин и разговоры о футболе. Трудно что-то еще ответить по этому поводу», - сказал Васильев порталу Soccernet.
Помимо Васильева, на встречу также пришли Сергей Зенёв и тренер Андрес Опер. Также участвовали и многие бывшие игроки сборной.
Группа эстонских футбольных болельщиков осудила поведение Васильева, Зенёва и Опера, поскольку они по-прежнему связаны со сборной.