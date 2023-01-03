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Константин Васильев о скандальном фото: был нормальный ужин, сложно что-то еще прокомментировать

rus.postimees.ee
Константин Васильев о скандальном фото: был нормальный ужин, сложно что-то еще прокомментировать
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Константин Васильев.
Константин Васильев. Фото: Madis Veltman

Константин Васильев, капитан сборной Эстонии по футболу, также позировавший на совместном фото с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, не смог прокомментировать кадр, вызвавший бурную полемику.

«Я не могу сказать ничего больше того, что есть на фотографии. Да, мы встретились. Нормальный ужин и разговоры о футболе. Трудно что-то еще ответить по этому поводу», - сказал Васильев порталу Soccernet.

Помимо Васильева, на встречу также пришли Сергей Зенёв и тренер Андрес Опер. Также участвовали и многие бывшие игроки сборной.

Группа эстонских футбольных болельщиков осудила поведение Васильева, Зенёва и Опера, поскольку они по-прежнему связаны со сборной.

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