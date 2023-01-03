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Эстонская таможня раскрыла тайный план крупной немецкой компании

Priit Pullerits
, vanemtoimetaja
Эстонская таможня раскрыла тайный план крупной немецкой компании
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Комбайн компании Claas
Комбайн компании Claas Фото: Martin Wagner via www.imago-images.de

В конце лета на погранпереходе Лухамаа на юго-востоке Эстонии работники таможни обнаружили прибывшие из небольшого немецкого городка Харзевинкель подсанкционные детали машин, направлявшиеся в российский город Краснодар. Однако провести работников эстонской таможни не получилось.

В состав партии вошли комплектующие от Claas, крупнейшего в Европе производителя зерноуборочных комбайнов, чей экспорт в Россию был запрещен из-за войны в Украине, инициированной президентом Владимиром Путиным, пишут в совместном расследовании самый влиятельный немецкий еженедельник Die Zeit и радиостанция Hochstift

Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) не разглашает подробности дела, даже не уточняет, произошла ли история в августе или сентябре. Этого требуют правила защиты налоговой тайны MTA.

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