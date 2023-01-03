Эстонская таможня раскрыла тайный план крупной немецкой компании

В состав партии вошли комплектующие от Claas, крупнейшего в Европе производителя зерноуборочных комбайнов, чей экспорт в Россию был запрещен из-за войны в Украине, инициированной президентом Владимиром Путиным, пишут в совместном расследовании самый влиятельный немецкий еженедельник Die Zeit и радиостанция Hochstift