В конце лета на погранпереходе Лухамаа на юго-востоке Эстонии работники таможни обнаружили прибывшие из небольшого немецкого городка Харзевинкель подсанкционные детали машин, направлявшиеся в российский город Краснодар. Однако провести работников эстонской таможни не получилось.
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Эстонская таможня раскрыла тайный план крупной немецкой компании
Эстонская таможня раскрыла тайный план крупной немецкой компании
В состав партии вошли комплектующие от Claas, крупнейшего в Европе производителя зерноуборочных комбайнов, чей экспорт в Россию был запрещен из-за войны в Украине, инициированной президентом Владимиром Путиным, пишут в совместном расследовании самый влиятельный немецкий еженедельник Die Zeit и радиостанция Hochstift