ФОТО И ВИДЕО ⟩ Снегопад в Харьюмаа вновь оставил без электричества тысячи людей

Наиболее масштабные аварии произошли в Харьюмаа, где сегодня утром без электричества осталось около 2600 клиентов.

Причиной поломок на линиях электропередач вновь называют ветки, под тяжестью снега обрывающие провода. Большое количество пострадавших клиентов связано с тем, что неисправности находятся в густонаселенных волостях, таких как Куусалу, Раэ и Ания.

«В Харьюмаа направляются дополнительные бригады, которые будут помогать уже существующим устранять неполадки. Но, так как погода еще переменчивая и идет снег, устранить неисправности с точки зрения безопасности сложно. Диспетчерский центр работает в усиленном режиме, чтобы как можно скорее устранить неисправности, и мы надеемся, что к вечеру мы восстановим подачу электроэнергии потребителям», - прокомментировал ситуацию Харди Пуусепп, руководитель диспетчерского пункта Elektrilevi.

Elektrilevi просит всех сообщать об отключении электроэнергии через приложение MARU. Это позволяет быстро обмениваться информацией между клиентом и Elektrilevi в случае сбоев в электроснабжении.

Актуальную информацию о количестве отключений и регионах можно найти на карте отключений Elektrilevi.

Правила поведения в случае отключения электроэнергии можно найти на веб-сайте Ole Valmis. За сводками погоды и предупреждениями можно следить на сайте метеослужбы.