Уникально: золотой сертификат LEED присвоен зданию, построенному в Таллинне десять лет назад

«Сертификат, выданный международно признанной организацией, является подтверждением качества нашей работы, – сказал председатель правления построившего здание Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. – Этот пример наглядно показывает, что даже здания более ранней постройки могут иметь высокий класс LEED, и их модернизация не требует крупных вложений. Наибольшее значение эта важная экологическая награда имеет для иностранных арендаторов, поскольку она дает им представление о дополнительных затратах на аренду».

Соответствие требованиям сертификата LEED помогает в числе прочего улучшить качество обслуживания недвижимости, микроклимат здания и его энергоэффективность. Оценочная система LEED способствует уменьшению воздействия на окружающую среду и сокращению административных и эксплуатационных расходов.

Для получения сертификата здание должно соответствовать ряду требований экологической устойчивости, включая эффективность потребления энергии и воды и управление отходами. Сертификаты выдаются Советом по экологическому строительству США (US Green Building Council).

Здание из трех башен имени Рагнара Нурксе, расположенное по адресу Лыытса, 8, получило максимальные баллы за эффективность водопотребления. Кроме того, много баллов было присвоено и в категории энергоэффективности. Здания, принадлежащие Technopolis Group, имеют в общей сложности 42 сертификата LEED. Всего в Эстонии насчитывается 21 строение, которым присвоен сертификат LEED.