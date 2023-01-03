Вт, 3.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Кровавая баня в Таллинне: «Я понял, что это труп, когда внезапно увидел ее ногу!»

Крислин Метсанурм
, Летний репортер Elu24
Кровавая баня в Таллинне: «Я понял, что это труп, когда внезапно увидел ее ногу!»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Убийство в новогоднюю ночь на Рахумяэ-теэ в Таллинне.
Убийство в новогоднюю ночь на Рахумяэ-теэ в Таллинне. Фото: Mihkel Maripuu

В первый день нового года в 8:40 полиция получила сообщение, что в микрорайоне Тонди на пустыре перед домами, расположенными между Рахумяэ-теэ и улицей Электрони, обнаружено тело женщины, а также мужчина с резаными ранами.

По словам соседей, убитая 1 января утром в Таллинне женщина, мужчина с ножевыми ранениями, доставленный в больницу, и 40-летний пьяный мужчина, подозревающийся в кровавом преступлении, жили в одной квартире. То, как они вместе проводят время, и раньше вызывало беспокойство.

«Около восьми часов утра я распахнул на кухне шторы и увидел на земле странный силуэт. Я сразу не понял, что это труп, пока не заметил ногу, – рассказал мужчина, проживающий в доме напротив пустыря. – В час ночи я отвозил дочь на машине домой, на улице было темно, не знаю, лежало ли тело тогда уже там?»

Ключевые слова
Наверх