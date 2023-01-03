В первый день нового года в 8:40 полиция получила сообщение, что в микрорайоне Тонди на пустыре перед домами, расположенными между Рахумяэ-теэ и улицей Электрони, обнаружено тело женщины, а также мужчина с резаными ранами.
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Кровопролитие в Таллинне: «Я понял, что это труп, когда внезапно увидел ее ногу!»
Кровопролитие в Таллинне: «Я понял, что это труп, когда внезапно увидел ее ногу!»
По словам соседей, убитая 1 января утром в Таллинне женщина, мужчина с ножевыми ранениями, доставленный в больницу, и 40-летний пьяный мужчина, подозревающийся в кровавом преступлении, жили в одной квартире. То, как они вместе проводят время, и раньше вызывало беспокойство.