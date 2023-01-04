Фишинговые атаки достигли корпоративного уровня. Дело в безграмотности предпринимателей или изобретательности мошенников? Что предпринимают власти для борьбы с фишингом? Как не попасться на удочку интернет-мошенников?
Студия Postimees: интернет-мошенничество выходит на новый уровень? Отвечает юрист
13:00
Студия Postimees: интернет-мошенничество выходит на новый уровень? Отвечает юрист
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель юридического бюро Progressor Данил Липатов. Смотрите интервью в 13:00!
- Интернет-мошенничество перекинулось на корпоративный уровень?
- Насколько остро стоит проблема?
- В предпринимательской среде процветает компьютерная безграмотность?
- Насколько «умнее» и изобретательнее стали атаки?
- Есть ли законы против подобного рода преступлений?
- Что можно предпринять? Реально ли получить потерянные деньги обратно?
- Как остановить интернет-мошенничество? Что предпринимают власти?
- Куда можно пожаловаться? Как не стать жертвой фишинга?
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