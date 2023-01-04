Ср, 4.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Студия Postimees: интернет-мошенничество выходит на новый уровень? Отвечает юрист

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: интернет-мошенничество выходит на новый уровень? Отвечает юрист
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Фишинговые атаки достигли корпоративного уровня. Дело в безграмотности предпринимателей или изобретательности мошенников? Что предпринимают власти для борьбы с фишингом? Как не попасться на удочку интернет-мошенников?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель юридического бюро Progressor Данил Липатов. Смотрите интервью в 13:00!

  • Интернет-мошенничество перекинулось на корпоративный уровень?
  • Насколько остро стоит проблема?
  • В предпринимательской среде процветает компьютерная безграмотность?
  • Насколько «умнее» и изобретательнее стали атаки?
  • Есть ли законы против подобного рода преступлений?
  • Что можно предпринять? Реально ли получить потерянные деньги обратно?
  • Как остановить интернет-мошенничество? Что предпринимают власти?
  • Куда можно пожаловаться? Как не стать жертвой фишинга?
Ключевые слова
Наверх