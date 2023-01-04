Юрист: интернет-мошенники орудуют на корпоративном уровне

– Корпоративные мошенники вооружены информацией, подключаются к переписке на правильной стадии, когда происходит оплата счетов, пользуются определенными техническими средствами и обладают ресурсами.

В данном случае малые предприниматели могут спокойно выдохнуть – сделка на несколько сотен евро никому не интересна. Когда же суммы приближаются к ста тысячам и больше, то интерес резко возрастает.

Необходимо предпринимать определенные меры бдительности, особенно если вы работаете с новым партнером. В случае крупной транзакции ничто не мешает сделать тестовый платеж в пять евро и убедиться в том, что партнер его получил. Кроме того, можно заключить отдельный контракт с указанием всех реквизитов компании.

Если же не проявить бдительность, то 100 000 евро могут уйти злоумышленнику, а обязательства перед договорным партнером так и останутся невыполненными.

– За невнимательность придется платить дважды. Насколько остро стоит эта проблема?

– Такие обращения получали многие мои коллеги-юристы. Экономическая полиция тоже подтверждает, что подобные ситуации – не редкость.

– Что можно предпринять, если попал впросак?

– Перспективы здесь грустные. Как правило, такие преступления являются трансграничными. Для того, чтобы провести расследование, необходимо сотрудничество между правоохранительными органами разных стран. Процесс – не быстрый, за это время деньги, скорее всего, окажутся в руках третьих лиц.

– Потерянных денег – не вернуть?