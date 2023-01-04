Юрист: интернет-мошенники орудуют на корпоративном уровне

Проблема усугубляется тем, что банки больше не проверяют соответствие номера расчетного счета и наименования предприятия.
– Как с корпоративным фишингом борются власти?
– Внутри стран все механизмы работают достаточно эффективно. Однако, данная проблема – трансграничная. Для подобных расследований существует Европол.
Необходима мобилизация сил разных структур на европейском уровне, причем действовать нужно быстро, поскольку деньги испаряются моментально.
Полагаю, что международным схемам мошенничества уделяется меньше внимания и ресурсов, поскольку степень опасности для общества такого рода преступлений несколько ниже, чем, например, торговля наркотиками, людьми или терроризм.
– Есть ли законы против подобного рода преступлений?
– Пенитенциарный кодекс Эстонии предусматривает наказание за компьютерное мошенничество. Данные статьи предполагают применение в том числе расширенной конфискации имущества преступников. Однако, поскольку фишинг имеет международные щупальца, с расследованием возникают проблемы.
– Что необходимо предпринимать, чтобы остановить мошенников?
– Нужны быстрые схемы обмена информацией, и данные проблемы должен решать Европол.
– Если говорить о фишинге на бытовом уровне, то пострадавших – все больше? Или есть подвижки?
– Думаю, что количество пострадавших остается примерно одинаковым, поскольку процент доверчивых людей не снижается. С этим ничего не поделать!
Что касается телефонных звонков, то их совершают те, кто умеет работать с людьми достаточно профессионально, в результате чего жертвами становятся не только люди преклонного возраста, но и те, кто имеет достаточно активную жизненную позицию, но в данный момент почему-то повелся на психологическую разводку.