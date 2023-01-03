ЕС предложил Китаю помощь в борьбе с COVID-19

Инициатива - часть усилий еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис по организации европейского ответа на возможную новую волну эпидемии - после того, как Пекин отказался от так называемой политики «нулевого ковида».

«Комиссар Кириакидис обратилась к китайским коллегам с предложением о солидарности и поддержке, включая экспертную помощь в области общественного здравоохранения, а также пожертвования вакцин ЕС», предусмотренных от различных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, отметил чиновник.

У стран - членов Евросоюза имеются избыточные запасы из-за крупных заказов по долгосрочным контрактам с производителями. Пекин пока не ответил на это предложение, добавил собеседник издания.

Китай повсеместно не внедрил западные мРНК-вакцины

КНР полагается на китайские вакцины Sinovac и Sinopharm и еще не внедрил западные - с использованием технологии мРНК - в больших масштабах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 21 декабря 2022 года заявила, что нынешний охват вакцинацией в Китае недостаточен.

Местные вакцины требуют трех доз для предотвращения тяжелого течения заболевания у уязвимых групп населения. Две дозы обеспечивают лишь 50-процентную защиту для лиц старше 60 лет, сказал на пресс-конференции исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.