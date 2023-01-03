Маклер бюро недвижимости Uus Maa Светлана Арро считает: «Январь - самое время подводить итоги прошедшего года и размышлять о том, как будет развиваться рынок недвижимости в новом году».
Маклер: сейчас самое время продавать и покупать, если...
Прежде чем говорить о будущем, подведем итоги уже прошедшего 2022 года, оценим риски и на основании этого попытаемся предсказать поведение рынка недвижимости в 2023 году. Именно попытаемся, так как точного прогноза не сможет дать никто. Почему? Да потому, что все наши выводы основываются на прошлых знаниях и опыте, на способности логически размышлять.
Однако жизнь может внести свои коррективы, о которых мы даже не можем сейчас догадываться: вспомним пандемию коронавируса в 2020-м и начало войны в Украине в 2022-м.
Что повлияло на рынок недвижимости в прошлом году? Ставка шестимесячного Euribor с отрицательного показателя -0,539% на начало года к концу года выросла до 2,703%. Уже с середины года вместе с повышением Euribor почувствовалось некоторое охлаждение слишком активного до этого рынка недвижимости, а уже третий квартал был завершен с минусовым показателем спроса и соответственно цен.
Люди стали меньше покупать новое жилье, так как из-за повышения стоимости строительных материалов цены на квартиры в новостройках стали непомерными для большинства людей, рассчитывающих на помощь банка.
Коммунальные расходы значительно возросли, дорожает и потребительская корзина: теперь на 50 евро практически невозможно купить продукты на семью на неделю. Средняя покупная цена на квартиры в Таллинне снизилась с более чем 3000 евро/м2 до 2790 евро/м2.
Начиная с лета, рынок съемного жилья стал успокаиваться: арендные квартиры ждут арендаторов уже дольше, а цены стали немного меньше. В декабре спрос на съемное жилье упал значительно, и на это повлиял не только обычный зимний спад, но и экономное поведение потенциальных арендаторов.
Ради снижения своих расходов на коммунальные платежи люди вынуждены съезжаться и жить более компактно.
Что же ожидается на рынке недвижимости в наступившем году?
Цены сделок купли-продажи недвижимости будут продолжать снижаться, по меньшей мере до начала лета. При падающем рынке выигрывают те, кто успел быстрее снизить цену, чтобы завтра не пришлось снижать ее еще больше. Затем падение цен может остановиться за счет того, что первичный рынок практически будет заморожен. Сделок по продажам новостроек будет происходить очень мало, поэтому нет необходимости продавать свое старое жилье. Уменьшение количества предложений на продажу если не приведет к повышению цен, то к остановке падения цен приведет точно.
Оживление арендного рынка можно ожидать уже через месяц, а вот нового повышения цен – только в конце лета. До лета арендаторы будут занимать доминирующую позицию и сбивать цены на съемное жилье.
Выводы
Сейчас хорошее время продавать свою недвижимость, если вы знаете, куда в ближайшее время вложить вырученные деньги.
Сейчас хорошее время покупать недвижимость, если у вас есть свободные средства.
Сейчас можно брать недвижимость в аренду, зафиксировав низкую арендную плату срочным договором на год.