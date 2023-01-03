Маклер: сейчас самое время продавать и покупать, если...

Прежде чем говорить о будущем, подведем итоги уже прошедшего 2022 года, оценим риски и на основании этого попытаемся предсказать поведение рынка недвижимости в 2023 году. Именно попытаемся, так как точного прогноза не сможет дать никто. Почему? Да потому, что все наши выводы основываются на прошлых знаниях и опыте, на способности логически размышлять.

Однако жизнь может внести свои коррективы, о которых мы даже не можем сейчас догадываться: вспомним пандемию коронавируса в 2020-м и начало войны в Украине в 2022-м.

Что повлияло на рынок недвижимости в прошлом году? Ставка шестимесячного Euribor с отрицательного показателя -0,539% на начало года к концу года выросла до 2,703%. Уже с середины года вместе с повышением Euribor почувствовалось некоторое охлаждение слишком активного до этого рынка недвижимости, а уже третий квартал был завершен с минусовым показателем спроса и соответственно цен.

Люди стали меньше покупать новое жилье, так как из-за повышения стоимости строительных материалов цены на квартиры в новостройках стали непомерными для большинства людей, рассчитывающих на помощь банка.

Коммунальные расходы значительно возросли, дорожает и потребительская корзина: теперь на 50 евро практически невозможно купить продукты на семью на неделю. Средняя покупная цена на квартиры в Таллинне снизилась с более чем 3000 евро/м2 до 2790 евро/м2.