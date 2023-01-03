Экс-советник Трампа по национальной безопасности: членство Турции в НАТО – под вопросом

«Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение вступить в НАТО, но коммерческие и военные партнеры России еще пока не оставили ее. Среди этих стран, к сожалению, числится Турция, чье членство в НАТО должно оказаться под вопросом в 2023 году, если президент Эрдоган [вероятно, путем мошенничества] будет переизбран (на выборах в июне - прим.ред.)», - пишет Болтон в издании The Daily Telegraph.

Ранее глава Минобороны Турции заявлял, что Швеция и Финляндия не предпринимают конкретных шагов для выполнения поставленных Турцией требований, для вступления двух скандинавских стран в НАТО. Однако министр обороны Финляндии Антти Кайкконен не так давно заявил, что Финляндия может стать членом НАТО к июлю следующего года.

По мнению Болтона, в ближайшем будущем «единство и решимость Запада» будут по-настоящему проверены на деле.

«Настоящая проблема заключается в единстве и решимости Запада. Ни то, ни другое не гарантируется», - пишет экс-советник. Он приводит в пример ситуацию с Германией: канцлер Олаф Шольц обещал перемены и увеличение финансирования обороны страны, однако сделано этого не было.