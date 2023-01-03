Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что членство Турции в НАТО должно быть поставленно под вопрос из-за неготовности турецких властей занять жесткую позицию в отношении России, начавшей войну в Украине.
Экс-советник Трампа по национальной безопасности: членство Турции в НАТО – под вопросом
«Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение вступить в НАТО, но коммерческие и военные партнеры России еще пока не оставили ее. Среди этих стран, к сожалению, числится Турция, чье членство в НАТО должно оказаться под вопросом в 2023 году, если президент Эрдоган [вероятно, путем мошенничества] будет переизбран (на выборах в июне - прим.ред.)», - пишет Болтон в издании The Daily Telegraph.
Ранее глава Минобороны Турции заявлял, что Швеция и Финляндия не предпринимают конкретных шагов для выполнения поставленных Турцией требований, для вступления двух скандинавских стран в НАТО. Однако министр обороны Финляндии Антти Кайкконен не так давно заявил, что Финляндия может стать членом НАТО к июлю следующего года.
По мнению Болтона, в ближайшем будущем «единство и решимость Запада» будут по-настоящему проверены на деле.
«Настоящая проблема заключается в единстве и решимости Запада. Ни то, ни другое не гарантируется», - пишет экс-советник. Он приводит в пример ситуацию с Германией: канцлер Олаф Шольц обещал перемены и увеличение финансирования обороны страны, однако сделано этого не было.
«Он объявил, что в 2023 году Германия более чем выполнит обязательство НАТО, принятое в Кардиффе в 2014 году, по выделению 2% ВВП на оборону; создала фонд в 100 миллиардов евро для закупки оружия; и обязалась потратить 30 миллиардов из этих евро на покупку 35 ядерных F-35, чтобы заменить устаревающие немецкие "Торнадо". Однако, на самом деле, мало что произошло, и обещания вызывают сомнения. Обычный оборонный бюджет Германии на 2023 год будет меньше, чем на 2022 год», - уточняет Болтон.
Критика Болтона коснулась и президента Франции Эммануэля Макрона и его призывов к Украине отдать часть своих территорий России, чтобы обеспечить ее участие за столом переговоров.
«Однако, что еще хуже, Макрон также сказал: "Нам нужно подготовиться… как дать гарантии России в тот день, когда она вернется за стол переговоров". Агрессор не заслуживает никаких гарантий безопасности только за то, что он появился, чтобы обсудить отмену своей агрессии, а не сделал что-то конкретное, вроде вывода своих войск на территорию России», - заявил Болтон.
По мнению Болтона нельзя делать поблажки агрессору, и лидеры западных стран должны совместно разработать стратегию, чтобы 2023 год стал для народа Украины «счастливым и победоносным».