Андрус Дурейко, который весной возглавит Eesti Energia, признался, что очень хорошо подумал, прежде чем претендовать на эту должность, потому что энергетика находится в кризисе и работать будет сложно. В то же время, по словам Дурейко, весь энергетический сектор находится в начале крупного этапа развития, и эта должность предлагает захватывающий вызов.
Новый руководитель Eesti Energia: в энергетике начинается большое развитие
Сегодня утром было объявлено, что новым главой Eesti Energia станет Андрус Дурейко, нынешний глава Ericsson в Эстонии.
Концерн Eesti Energia приступил к поискам нового руководителя прошлой осенью, когда разногласия с Каей Каллас привели к увольнению Хандо Суттера.
Согласно действующему договору, полномочия Суттера на посту председателя правления Eesti Energia заканчиваются 31 марта. До этой же даты действуют и трудовые договоры других членов плавления – Андри Авила, Райне Пайо, Маргуса Вальса и Агнес Рооз.
Дурейко рассказал в видеоинтервью Postimees, что решение претендовать на пост главы Eesti Energia далось ему довольно сложно, и он долго думал, прежде чем принять решение.
«Решающим фактором стало то, что я очень давно работаю в одной сфере, 28 лет в Ericsson. Энергетический сектор находится в кризисе, но в этой области начинается крупный этап развития, который сопряжен с различными проблемами. Eesti Energia – компания с широкой базой, и она предлагает интересные вызовы», – сказал Дурейко.
Став главой Eesti Energia, Дурейко считает своей целью выполнить эту работу как можно лучше, но пообещал обнародовать свои более точные мысли, когда вступит в новую должность. «Задач много, у Eesti Energia очень амбициозная стратегия, и необходимо осуществить необходимые изменения», – сказал он.
Он пояснил, что энергетика, как и мобильная связь, – это сетевой бизнес. «Эти решения принимаются вместе и решаются совместно. Одной компании очень сложно что-то сделать в одиночку. Что касается отделения Elektrilevi от Eesti Energia, мы должны действовать в соответствии с ожиданиями собственника», — сказал Дурейко.