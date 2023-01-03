Новый руководитель Eesti Energia: в энергетике начинается большое развитие

Сегодня утром было объявлено, что новым главой Eesti Energia станет Андрус Дурейко, нынешний глава Ericsson в Эстонии.

Концерн Eesti Energia приступил к поискам нового руководителя прошлой осенью, когда разногласия с Каей Каллас привели к увольнению Хандо Суттера.

Согласно действующему договору, полномочия Суттера на посту председателя правления Eesti Energia заканчиваются 31 марта. До этой же даты действуют и трудовые договоры других членов плавления – Андри Авила, Райне Пайо, Маргуса Вальса и Агнес Рооз.

Дурейко рассказал в видеоинтервью Postimees, что решение претендовать на пост главы Eesti Energia далось ему довольно сложно, и он долго думал, прежде чем принять решение.

«Решающим фактором стало то, что я очень давно работаю в одной сфере, 28 лет в Ericsson. Энергетический сектор находится в кризисе, но в этой области начинается крупный этап развития, который сопряжен с различными проблемами. Eesti Energia – компания с широкой базой, и она предлагает интересные вызовы», – сказал Дурейко.

Став главой Eesti Energia, Дурейко считает своей целью выполнить эту работу как можно лучше, но пообещал обнародовать свои более точные мысли, когда вступит в новую должность. «Задач много, у Eesti Energia очень амбициозная стратегия, и необходимо осуществить необходимые изменения», – сказал он.