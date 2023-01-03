Отправляющиеся на сборы в Португалию футболисты сборной Эстонии крайне скупо высказываются по поводу скандальной фотографии. По словам Сергея Зенева, он не знал, что главный тренер российской сборной Валерий Карпин будет на ужине, а Константин Васильев, по его словам, должен, прежде чем что-то комментировать, обдумать случившееся.
Для подписчиков
Зенёв: я не знал, что на ужине будет присутствовать Карпин. Васильев: фото есть, и из этого раздули огромную историю
Зенёв: я не знал, что на ужине будет присутствовать Карпин. Васильев: фото есть, и из этого раздули огромную историю