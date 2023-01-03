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Зенёв: я не знал, что на ужине будет присутствовать Карпин. Васильев: фото есть, и из этого раздули огромную историю

Тарво Мадсен
, журналист
Зенёв: я не знал, что на ужине будет присутствовать Карпин. Васильев: фото есть, и из этого раздули огромную историю
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Несколько бывших и действующих членов сборной Эстонии по футболу весело провели день с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Несколько бывших и действующих членов сборной Эстонии по футболу весело провели день с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Фото: Instagram/Andrei Stepanov

Отправляющиеся на сборы в Португалию футболисты сборной Эстонии крайне скупо высказываются по поводу скандальной фотографии. По словам Сергея Зенева, он не знал, что главный тренер российской сборной Валерий Карпин будет на ужине, а Константин Васильев, по его словам, должен, прежде чем что-то комментировать, обдумать случившееся.

31 декабря на странице в Instagram бывшего члена сборной Эстонии по футболу, а ныне футбольного агента Андрея Степанова появилось фото группы мужчин с довольными лицами, сидящих за столом. Фотография вызвала много споров, потому что на ней были изображены бывшие и действующие члены сборной Эстонии по футболу вместе с Валерием Карпиным – главным тренером сборной России, который родился в Эстонии.

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