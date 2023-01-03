Зенёв: я не знал, что на ужине будет присутствовать Карпин. Васильев: фото есть, и из этого раздули огромную историю

31 декабря на странице в Instagram бывшего члена сборной Эстонии по футболу, а ныне футбольного агента Андрея Степанова появилось фото группы мужчин с довольными лицами, сидящих за столом. Фотография вызвала много споров, потому что на ней были изображены бывшие и действующие члены сборной Эстонии по футболу вместе с Валерием Карпиным – главным тренером сборной России, который родился в Эстонии.