Футбольные болельщики зарегистрировали на сервисе Change.Org петицию, призывающую аргентинского футболиста Хулиана Альвареса расстаться со своей девушкой Марией Эмилией Феррейро – якобы во время празднования победы аргентинской сборной на чемпионате мира в Катаре она разрешила фанатам сделать только одно групповое фото со звездой.
Фанаты требуют у Хулиана Альвареса расставания с девушкой
Альварес встречается с Марией Эмилией уже четыре года, они родом из одной деревни.
Петиция собрала уже более 20 000 подписей.
«Мы должны заставить «Паука» осознать, что Мэри Джейн – токсичная пустышка, которая разрушает его репутацию, и что будь на ее месте другая, такого бы не произошло», – пишет автор петиции.
(Альварес получил прозвище "Паучок" еще в детстве из-за своей манеры игры, а позже стал праздновать голы в стиле «Человека-паука», повторяя жест, которым супергерой выпускал паутину. Мэри Джейн – девушка «Человека-паука»).
В ответ на новость о петиции футболист опубликовал фото с Марией Эмилией во время празднования Нового года.
«Для большей радости вместе. Люблю тебя!», - написано на фотографии.
Нападающий английского "Манчестер Сити" Хулиан Альварес стал одним из открытий минувшего чемпионата мира в Катаре - он вошел в число лучших бомбардиров турнира и помог сборной Аргентины завоевать чемпионский титул. На его счету четыре забитых мяча.