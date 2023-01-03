Фанаты требуют у Хулиана Альвареса расставания с девушкой

Альварес встречается с Марией Эмилией уже четыре года, они родом из одной деревни.

Петиция собрала уже более 20 000 подписей.

«Мы должны заставить «Паука» осознать, что Мэри Джейн – токсичная пустышка, которая разрушает его репутацию, и что будь на ее месте другая, такого бы не произошло», – пишет автор петиции.

(Альварес получил прозвище "Паучок" еще в детстве из-за своей манеры игры, а позже стал праздновать голы в стиле «Человека-паука», повторяя жест, которым супергерой выпускал паутину. Мэри Джейн – девушка «Человека-паука»).

В ответ на новость о петиции футболист опубликовал фото с Марией Эмилией во время празднования Нового года.

«Для большей радости вместе. Люблю тебя!», - написано на фотографии.