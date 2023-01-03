Президент в Нарве: здесь проходит черта, по одну сторону от которой есть свобода, а по другую – нет

«Мужество быть свободным и быть свободным является возможностью, а не обязанностью. 103 года назад, в Освободительной войне, народ Эстонии – эстонцы, русские, балтийские немцы, финно-венгеры, а также финские, шведские и датские добровольцы боролись за свободу Эстонии, за право Эстонии иметь свою собственную страну. Это был храбрый бой. И это мужество осталось в нас и снова расправило наши спины более 30 лет назад, когда мы восстановили независимость Эстонии», – сослался президент на сочинения нарвских гимназистов.

«Теперь, глядя на наши силовые структуры, Силы обороны и Кайтселийт, стоящие здесь вместе с союзными частями, мы видим, насколько крепка безопасность Эстонии. В дополнение к нашей воле защищать себя и нашей способности защищать себя, у нас также есть сила и единство Европейского союза и НАТО, чтобы совместно защищать свободу наших государств-членов», – сказал он.

Глава государства закончил свое выступление в Нарве так же, как закончил свое эссе Сергей Марков, который первым напомнил о том, что в мире много режимов и их лидеров, которые «сжимают и держат в кулаке свободу народа».

В заключении своего сочинения Сергей пишет: «Давайте держать нашу свободу в своих руках и не позволять никому ее отнимать».