Президент Алар Карис сказал на построении силовых структур, Сил обороны, Кайтселийта и союзников, состоявшемся в Нарве в День памяти сражавшихся в Освободительной войне, что смелость отстоять свободу и быть свободным не является ни для кого обязанностью, но возможностью.
Президент в Нарве: здесь проходит черта, по одну сторону от которой есть свобода, а по другую – нет
«Нарва выбрала своим слоганом "Здесь начинается Европа". Так и есть, с Нарвы начинается европейский образ мышления. Но слоганом Нарвы может быть и "Здесь начинается свобода". Потому что действительно именно тут – рядом с Нарвой – проходит разделительная линия, по одну сторону от которой есть свобода, а по другую ее сторону – нет. Это уже не воображаемая, а политическая линия, которая ставит нас на первые метры свободы», – подчеркнул Карис.
Недавно глава государства попросил старшеклассников Нарвы написать на тему «Что такое свобода?». «Эти эссе приятно читать, потому что они написаны свободными молодыми людьми свободной страны, они пишут свободно и без колебаний. Это тоже естественно, потому что, как говорит Анна Бойкова, день их свободы пришелся на день их рождения», – сказал глава государства.
«Я рад, что молодые люди видят свободу через человечность. Таким образом, для Яны Швайгер свобода означает способность «не позволять себе впадать в ограничения, которые мы сами себе придумали». А Софья Спиридонова обозначила свои границы, что свобода говорить обо всем не должна ущемлять или оскорблять свободу сограждан думать по-другому», — цитирует Карис нарвскую молодежь.
«Многие взрослые могут поучиться у них, и когда они выучатся, наша публичная речь и образ мышления станет намного чище, ярче».
Довольно многие старшеклассники упомянули, что противоположностью свободы является страх. «Если человек чего-то боится, он на самом деле не свободен», — писал Даниил Илькевич.
«Мужество быть свободным и быть свободным является возможностью, а не обязанностью. 103 года назад, в Освободительной войне, народ Эстонии – эстонцы, русские, балтийские немцы, финно-венгеры, а также финские, шведские и датские добровольцы боролись за свободу Эстонии, за право Эстонии иметь свою собственную страну. Это был храбрый бой. И это мужество осталось в нас и снова расправило наши спины более 30 лет назад, когда мы восстановили независимость Эстонии», – сослался президент на сочинения нарвских гимназистов.
«Теперь, глядя на наши силовые структуры, Силы обороны и Кайтселийт, стоящие здесь вместе с союзными частями, мы видим, насколько крепка безопасность Эстонии. В дополнение к нашей воле защищать себя и нашей способности защищать себя, у нас также есть сила и единство Европейского союза и НАТО, чтобы совместно защищать свободу наших государств-членов», – сказал он.
Глава государства закончил свое выступление в Нарве так же, как закончил свое эссе Сергей Марков, который первым напомнил о том, что в мире много режимов и их лидеров, которые «сжимают и держат в кулаке свободу народа».
В заключении своего сочинения Сергей пишет: «Давайте держать нашу свободу в своих руках и не позволять никому ее отнимать».
«Это достойное пожелание в День памяти сражавшихся в Освободительной войне и очень точно сформулированная мысль для всех нас, кто протянул руку помощи Украине, защищая свою свободу на поле боя», – сказал Карис.