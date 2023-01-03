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Полицейский подвергся нападению и был вынужден обратиться в больницу

BNS
Полицейский подвергся нападению и был вынужден обратиться в больницу
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В Ида-Вирумаа полицейский подвергся нападению, ему пришлось обратиться в больницу.

В понедельник 41-летний мужчина ударил находившегося при исполнении служебных обязанностей полицейского. Полиция задержала преступника, а полицейский обратился в больницу для проверки состояния здоровья, передал BNS пресс-секретарь Идаской префектуры.

Полиция возбудила в отношении задержанного уголовное дело по статье пенитенциарного кодекса, касающейся применения насилия в отношении представителя властей.

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